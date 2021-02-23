به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این گواهینامه با در نظر گرفتن معیارهای ضروری استاندارد زیرساخت برای مرکز دادۀ ایرانسل در غرب تهران با ظرفیت ۴۰۷ رک (IT/CT)، به اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، اعطا شده است.

انجمن صنعت ارتباطات از راه دور (TIA)، انجمنی شناخته شده است تا استانداردهای داوطلبانه و مبتنی بر اجماع را برای طیف گسترده‌ای از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات تولید کند. این انجمن معیارهایی نظیر معماری شبکه، طراحی برق، ذخیره فایل، پشتیبان‌گیری و بایگانی، افزونگی سیستم، کنترل دسترسی شبکه و امنیت، مدیریت پایگاه داده، میزبانی وب، میزبانی برنامه، توزیع محتوا، کنترل محیطی، حفاظت در برابر خطرات فیزیکی (نظیر آتش‌سوزی، سیلاب، باد و…) و مدیریت قدرت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، «گواهینامۀ بین‌المللی ساخت مراکز داده» در تطابق با سطح ۳ رتبه‌بندی بر اساس استاندارد ANSI/TIA-۹۴۲-B:۲۰۱۷ به ایرانسل اعطا شد.

مرکز دادۀ بزرگ ایرانسل (مرکز دادۀ اقماری شماره یک شبکه ملی اطلاعات) در غرب تهران، پنجشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹، طی یک مراسم آنلاین با عنوان «آئین رونمایی از پروژه‌های پیشران اقتصاد دیجیتال»، توسط حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل و نیز جمعی از مدیران و فعالان عرصۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و اصحاب رسانه، در این مراسم آنلاین حضور داشتند.

مرکز دادۀ بزرگ ایرانسل طی کمتر از یک سال (۹ ماه) با ظرفیت ۴۰۷ عدد رک، با سرمایه گذاری ۱۱۰۰ میلیارد تومانی راه‌اندازی شد که با رونمایی از این مرکز، حدود ۴۵۰۰ سرور جدید با قابلیت میزبانی بیش از ۴۰ هزار سرور مجازی با کاربری‌های گوناگون در محیط ابری، به ظرفیت ایرانسل و شبکۀ ملی اطلاعات اضافه شد.