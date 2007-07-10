1100 دانش آموز در یازدهمین جشنواره فرهنگی پیشگامان بسیج رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار صالح جوکار پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه این مسابقات افزود: هزار و 100 نفر دختر و پسر بسیجی در 6رشته در قالب 19تیم از 19تا 22 تیرماه در این دوره از مسابقات به رقابت می پردازند .

وی خاطرنشان کرد: از استان های خراسان رضوی ، جنوبی، شمالی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، ایلام، زنجان، آذربایجان شرقی، تهران، قم، گیلان، لرستان، همدان، یزد در این دوره از مسابقات حضور دارند .

جوکار اظهار داشت: این جشنواره در رشته های والیبال، فوتسال، تنیس، کشتی، تکواندو و بسکتبال در دو گروه دختران و پسران برگزار می شود .

وی در خصوص اهداف برگزاری این جشنواره فرهنگی ورزشی عنوان کرد: حفظ شادابی و نشاط و ارتقا سطح آمادگی روحی و روانی و بسترسازی برای حضور بسیجیان در ورزش قهرمانی کشور از اهداف این جشنواره است .

یازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی پیشگامان بسیج دانش آموزی کشور که از امروز در مشهد آغاز به کار کرده است به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.