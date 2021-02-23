نقش مددکاران اجتماعی در کاهش عوارض روانی پاندمی کووید ۱۹

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی در پیام روز مددکار ضمن تبریک به مناسبت ولادت با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز ملی مددکاری اجتماعی، یکی از مهمترین رسالتهای مددکاران اجتماعی را ترمیم عوارض ناشی از فاصله اجتماعی در میان گروههای مختلف از جمله گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت در دوران شیوع کرونا دانست و گفت: این مهم مستلزم بهره گیری از راهکارهای جدید و خلاقانه در حیطه اجتماعی است.
متن پیام به شرح زیر است:
از گذشته بشر درگیر مشکلات متعددی بوده و همیشه تلاش کرده تا از طریق همبستگی و مشارکت اجتماعی بر این مشکلات فائق آید. از سال گذشته، جهان و به تبع آن کشور ما با گونه خاصی از این مشکلات مواجه گردید. پاندمی کرونا، برنامه ریزان حوزه اجتماعی را با چالشهای جدی در خصوص مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، تنظیم ارتباطات اجتماعی و ارائه خدمات روانی اجتماعی، در تمامی حیطهها مواجه ساخت. در این دوران فشار فزاینده بیماری و تبعات ناشی از آن بر کادر بهداشتی درمانی کشور انکار ناپذیر بوده است. مشکلاتی از جمله افزایش چشمگیر بیماران بستری، نگرانیهای مراجعین، کمبود مقطعی نیروی انسانی و تخت بیمارستانی به ویژه در شهرهای با شیوع بالا، مبتلا شدن ارائه دهندگان خدمت در سیستم بهداشت و درمان، فشارهای روانی اجتماعی فزاینده ناشی از طولانی شدن زمان پاندمی و بروز چندین موج، تحت تأثیر قرار گرفتن روابط خانوادگی و اجتماعی به ویژه برای افرادی که در معرض مستقیم بیماری بودهاند، مدیریت گروههای آسیب پذیر اجتماعی از جمله افراد بی خانمان و… همه و همه سیستم را به طور غیرقابل پیش بینی با چالش مواجه کرد.
در این میان مددکاران اجتماعی به عنوان نیروهای متخصص در زمان بحران ورود مؤثری در کاهش عوارض روانی اجتماعی ناشی از این پاندمی داشتهاند. حمایت روانی اجتماعی از بیماران و خانوادههای ایشان از طریق برقراری ارتباط و پیگیری مشکلات پس از بهبود و رفع انگهای اجتماعی، کاهش عوارض روانی اجتماعی ناشی از فشار کاری بر پرسنل، جلب مشارکت داوطلبین و مدیریت کمکهای خیرین، ارائه خدمت در حیطه نقاهتگاهها و بهره گیری از ظرفیت همراه سراها در استفاده کادر درمان از جمله خدمات مددکاران اجتماعی در مقابله با کووید ۱۹ بوده است.
یکی از الزامات دوران پاندمی کرونا رعایت فاصله اجتماعی جهت پیشگیری و قطع زنجیره انتقال بوده است. این فاصله اجتماعی به خودی خود بسیاری عوارض و پیامدها را به ویژه در حیطه روانی اجتماعی برای مردم در سطوح مختلف ایجاد کرده است که به اعتقاد اینجانب یکی از مهمترین رسالتهای مددکاران اجتماعی ترمیم عوارض ناشی از فاصله اجتماعی در میان گروههای مختلف از جمله گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت است. که این مهم مستلزم بهره گیری از راهکارهای جدید و خلاقانه در حیطه اجتماعی خواهد بود.
در خاتمه با تبریک به مناسبت ولادت با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی (ع) و همچنین گرامیداشت روز ملی مددکاری اجتماعی، سلامتی و توفیق روزافزون شما یاوران نظام سلامت را در یاری رسانی و توانمندسازی گروههای هدف، از درگاه ایزد پاک خواستارم.
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