تغییر کاربری اراضی غیرمجاز درمنطقه حیات وحش موته/دادستان ورود کند

سرهنگ مصطفی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به واگذاری و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در حیات وحش موته اظهار داشت: در این منطقه حفاظت شده روستاهای لوشاب، حسن رباط، موته، شهر لای بید قرار دارند که برای هر گونه اقدام در این مناطق باید مجوز از محیط زیست دریافت کنند.

وی با بیان اینکه اخیراً دهیاری روستای حسن رباط نسبت به واگذاری زمین‌های این منطقه حفاظت شده به برخی از افراد اقدام کرده است، ابراز داشت: این در حالی است که این اقدام مطابق با مجوزی که به گفته مسئولان این منطقه واگذاری ۴۱۶ هکتار در سال ۵۹ از سازمان امور اراضی دریافت کرده‌اند، صورت می‌گیرد.

ارسال نامه برای دادستان

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان با بیان اینکه در این ارتباط نامه‌ای را به دادستان اصفهان ارسال کرده‌ایم، اضافه کرد: ما شکایت خود را در این زمینه اعلام کرده‌ایم و از دادستان انتظار داریم هر چه زودتر به این امر ورود کند تا خسارات جبران ناپذیری را شاهد نباشیم.

وی با بیان اینکه سازمان امور اراضی نیز در زمینه واگذاری این اراضی هیچ مدرکی ندارد، ادامه داد: تنها مدرک موجود در این زمینه برگه واگذاری سال ۵۹ است که هیچ کروکی و حدودی را ندارد و معلوم نیست برای این واگذاری‌ها چه تعداد حلقه چاه در نظر گرفته شده است و در مجموع این واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌ها مورد تأیید محیط زیست نیست.

سرهنگ جمشیدیان ادامه داد: مسئولان دهیاری روستای حسن رباط بر اساس تفاهم نامه‌ای که با نماینده مجلس انجام داده‌اند اقدامات واگذاری ۲۵۰ هکتار زمین را آغاز کرده‌اند و این امر از نظر ما خلاف قانون است.