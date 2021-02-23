طی یک سال گذشته برنامه فرهنگی دانشگاه ها تعطیل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پوستر نخستین جشنواره ملی اعتکاف دانشگاهیان صبح امروز با حضور حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگانی از وزارت علوم، دانشگاه آزاد، دانشگاه قم در نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه‌ها برگزار شد.

دکتر سیما سادات لاری در این مراسم گفت: یک سال از شیوع ویروس کووید ۱۹ می‌گذرد ولی با این حال برنامه فرهنگی دانشگاه‌ها تعطیل نشده است، بلکه جشنواره‌هایی اضافه‌تر از قبل در بستر مجازی برگزار شده است.

وی ادامه داد: در این مدت دانشجویان در فضای مجازی بسیار فعال بودند و مخاطبان برنامه‌های فرهنگی دانشگاه‌ها در این یک سال در این فضا چند برابر شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ادامه داد: در اوایل شیوع کووید ۱۹ دانشجویان پای کار آمدند و به جشنواره پویش زندگی دست یاری گر توست پیوستند و در تولید ماسک و ضدعفونی همکاری بسیار خوبی داشتند به طوری که می‌توانیم آن را صادر کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰ درصد دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه‌ها حضور دارند، افزود: دانشجویان ما در جشنواره‌های دانشجویی مانند تیتر نشریات، سیمرغ و همچنین جشنواره قرآنی که میزبانی آن با ما است بسیار فعال هستند.

وی به اعتکاف دانشجویی اشاره کرد و گفت: اعتکاف دانشجویی و برگزاری این جشنواره فرصت بسیار خوبی است و ما از آن استقبال می‌کنیم و خوشحالیم می‌توانیم در آن نقش داشته باشیم چون به نوعی اعتکاف نیاز روحی همه است و همه در آن شرکت می‌کنند.