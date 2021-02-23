کرونای انگلیسی به شوشتر رسید/ تأیید ۳ مورد ابتلا

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کلانتر صبح امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ۱۰ نفر از بیماران با تشخیص متخصصان دانشکده علوم پزشکی شوشتر، مشکوک به کرونای جهش یافته انگلیسی بودند که تست آنها به انستیتو پاستور تهران ارسال و نتیجه سه نفر آنها مثبت اعلام شد.

وی افزود: با وجود این بیماران، قطعاً تعداد بیشتری بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی در شوشتر وجود دارد و نیاز به اعمال محدودیت‌های بیشتر با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری بیش از پیش احساس می‌شود.

کلانتر تصریح کرد: برای حفاظت از جان مردم پیشنهاد دانشکده علوم پزشکی شوشتر تعطیلی کامل شهر حداقل به مدت دو هفته است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر با بیان اینکه کرونای جهش یافته از قدرت سرایت و کشندگی بیشتری برخوردار است، بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، فاصله اجتماعی، پرهیز از ترددهای غیرضروری و شست‌وشوی مداوم دست‌ها تأکید کرد.