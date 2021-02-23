معضل حاشیه نشینی شهرها با تامین مسکن روستائیان برطرف می شود

فداحسین مالکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پدیده مهاجرت از روستاها به عنوان یک معضل جدی با واگذاری زمین با قیمت مناسب به عشایر و روستاییان رفع می‌شود.

وی با اشاره به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیت شناسی پدیده مهاجرت گفت: توجه به اقتصاد یکی از مهمترین عوامل مهاجرت عشایر روستاییان به شهرها است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از راهکارهای جلوگیری از مهاجرت به شهرها، واگذاری زمین با قیمتی مناسب، برای کشاورزی یا اسکان عشایر و روستاییان است تا با این اقدام انگیزه ماندن در روستاها ایجاد شود.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان حاشیه شهرهای استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: وضعیت حاشیه کلان شهر زاهدان نگران کننده است و شهروندان ازحداقل های سطح رفاه محروم هستند.

مالکی گفت: با اینکه در زاهدان بنیاد مسکن اقدامات خوبی در برخی از مناطق حاشیه نشین اجرایی کرده است ولی در مجموع کافی نیست.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد، میزان وام و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بازسازی منازل حاشیه شهر یعنی با توجه به هزینه‌های سرسام آور ساخت وساز جوابگوی نیاز مردم نیست که می‌طلبد مبلغ تسهیلات و مدت بازپرداخت آن افزایش پیدا کند.