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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۲۳

طبق آمار ۴ ماهه پایانی سال ۲۰۲۰؛

سازمان ملل: تلفات غیرنظامیان افغان با مذاکرات صلح افزایش یافت

سازمان ملل: تلفات غیرنظامیان افغان با مذاکرات صلح افزایش یافت

گزارش سازمان ملل حاکی از آن است که از سپتامبر سال ۲۰۲۰ که مذاکرات بین الافغانی آغاز شد؛ تلفات غیرنظامیان در این کشور نسبت به مدت مشابه در ۲۰۱۹، حدود ۴۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان ملل متحد، امروز سه شنبه، با انتشار گزارشی اعلام کرد که از سال گذشته همزمان با آغاز مذاکرات صلح افغانستان، شمار تلفات حمله به غیرنظامیان در این کشور، به طور چشمگیری افزایش یافته است.

مذاکرات بین الافغانی از سپتامبر ۲۰۲۰ آغاز شد حال آنکه تاکنون راه به جایی نبرده و خشونت ها نیز به واسطه عدم تمایل نیرهای بیگانه برای خروج از این کشور، افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۰، شمار تلفات غیرنظامیان در درگیریهای افغانستان، هشت هزار و ۸۲۰ نفر بود که در مقایسه با ۲۰۱۹، کاهشی ۱۵ درصدی را تجربه کرد. اما نکته نگران کننده، تغییر روند تلفات و صعودی شدن بی سابقه آن در سه ماهه پایانی ۲۰۲۰ است که با آغاز مذاکرات بین الافغانی مصادف شده است.

در حالیکه از دیروز دوشنبه، بار دیگر، مذاکره میان طالبان و کابل بعد از چند هفته بلاتکلیفی از سر گرفته شد؛ سازمان ملل طرفین را به آتش بس فراخواند- اقدامی که طالبان نظر مساعدی نسبت به پذیرش آن ندارد.

طبق اعلام سازمان ملل، در چهار ماهه پایانی سال ۲۰۲۰، تلفات غیرنظامیان در افغانستان در مقایسه با مدت مشابه در ۲۰۱۹، حدود ۴۵ درصد افزایش داشته است که ادعا می شود فقط یک پنجم آن ناشی از عملکرد نیروهای دولتی است و مسئولیت بقیه تلفات با گروه های غیردولتی از جمله طالبان است.

کد مطلب 5154290
مریم خرمایی

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