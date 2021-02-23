نمایشگاه تهران، رزمایشی برای فعالان صنعت گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع دستی پیش از ظهر امروز ۵ اسفندماه در سالن خلیج فارس نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شد. در این مراسم افتتاحیه که با حضور فعالان حوزه گردشگری و جمعی از سفرای کشورهای مختلف برگزار شد، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: اولین رویکرد ما این بوده که سفر در سطح داخلی و خارجی توزیع شو و سفرها به شهرهای گردشگری که سه یا چهار شهر بیشتر نبود، محدود نشوند. در بعد خارجی نیز اگر مسافران به ایران میآمدند فقط در یک مسیر تردد داشتند. در سطح داخلی نیز چند شهر بیشتر میزبان گردشگران نبود اما الان میتوان گفت که گردشگری دیگر نقطه محور و تک محصول نیست.
وی افزود: مهمترین رویکرد دیگر ما هدفمند کردن بازارهای گردشگری بود. ما بازارهای سنتی داشتیم که میبایست با استراتژی آنها را مدیریت میکردیم. وزیر میراث فرهنگی با حدود چهار میلیون ۵۰۰ هزار گردشگر، سازمان میراث فرهنگی را تحویل گرفت. سالها روی این عدد درجا میزدیم اما در سال ۹۶ آمار گردشگران ورودی به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید. در سال ۹۷ نیز این آمار به حدود هفت میلیون نفر و در سال ۹۸ به نزدیک به ۹ میلیون نفر رسید. این نشان میدهد که در بعد بینالمللی ما رویکرد موفقی داشتهایم. اما در سال ۹۹ با مشکل کرونا و زمین گیر شدن هواپیماها مواجه شدیم.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: نمایشگاه امروز یک رزمایش است. ما برای برنامههای پیش رو آماده میشویم. این نمایشگاه کاملاً تخصصی طراحی شده اما برای آن اعلام عمومی نکردیم چون سلامتی مردم و همکارانمان بسیار اهمیت دارد. سعی کردیم همکارانمان در قالب رزمایش همدیگر را ببینند. حتی ورکشاپ های تخصصی برگزار خواهد شد که به صورت نیمه حضوری و مجازی در دسترس همگان قرار دارد.
تیموری تصریح کرد: حتی زمین نمایشگاه را از محل بودجههای دولتی تأمین کردیم. در مجموع ۴ سالن تخصصی طراحی شده تا فعالان صنایع دستی و گردشگری در کنار هم قرار گیرند. ما امیدواریم این ۴ روز فرصتی برای همفکری، تبادل نظر و آمادگی برای سفرهای پیش رو باشد.
در ادامه این برنامه محمدرضا دشتی اردکانی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با بیان اینکه بخش خصوصی در سال گذشته آسیبهای زیادی دید گفت: باید از همه کسانی که در گردشگری و صنایع دستی مشغول هستند عذرخواهی کنم چون نتوانستیم آنچه حق آنها بود را به جا بیاوریم.
وی افزود: اما در تدوین بودجه خبرهای خوبی داریم مجلس از صنعت گردشگری حمایت میکند. امروز صنایع دستی و گردشگری میتواند به کمک بیایند من این کار را در حوزه انتخابی خودم انجام دادم و الان کارگاههای زیادی مشغول به کار هستند.
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