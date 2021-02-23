به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، صبح سه شنبه در دیدار با دانش آموزان منتخب مدرسه لقمان حکیم اشکذر به مناسبت روز «من الحبیب» با اشاره به توجه امام خمینی (ره) به نسل نوجوان اظهار داشت: امام همواره شاکر خدا بود که انقلاب ایجاد شد و خدا جوانانی که به واسطه تفکر و فرهنگ غرب داشتند از دست می‌رفتند را دوباره به دامن اسلام باز گرداند.

وی خطاب به دانش آموزان افزود: آینده از آن شما و در اختیار شماست و سازندگی آینده و کشور به دستان شما انجام می‌شود بنابراین برای ترسیم آینده تدبیر کنید به ویژه از نظر علمی و فرهنگی باید از هم‌اکنون چشم انداز ۲۰ ساله برای کشور داشته باشید.

ناصری با تاکید بر اینکه باید آرمان امام و انقلاب که همان مرام و راه امام حسین (ع) و مکتب عاشورا است، در کشور پیاده شود، عنوان کرد: دانش آموزان امروز به عنوان آینده سازان فردا، باید در این مسیر قدم بردارند.

امام جمعه یزد، جامعه ایران اسلامی را جامعه ای شجاع، مبارز، مسلمان و پیشرفته خواند و تاکید کرد: چنین جامعه ای باید از پوسته‌ای که غربی‌ها در زمینه سبک آموزش و سبک زندگی ایجاد کرده اند، خارج شوند.

وی ادامه داد: استکبار بیش از ۱۰۰ سال است که دام خود را گسترده کرده و رشته این دام را در دست خود دارد که این دام، همان سیستم و سبک زندگی و آموزش است که بر اساس خواست و اراده آنها تنظیم شده و یکی از نمودهای بارز آن سند ۲۰۳۰ است.

ناصری عنوان کرد: غربی‌ها سبکی را به ما آموزش داده‌اند که سطحی نگری در آن باب بوده و علت آن نیز نگاه سطحی در تمام امور است تا همواره محتاج و نیازمند آنها باشیم.

امام جمعه یزد تصریح کرد: آنها از طرفی دین را به نحوی از آموزش‌های ما کنار گذاشته اند که دانش آموزان ما از اول هویت خدایی نداشته باشند و با معنای توکل آشنا نباشند تا همواره چشمشان به دست بیگانگان باشد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر تدین، تعهد به دنبال دارد و تربیت نخبگان متعهد، کشور را به سمت پیشرفت می‌برد اما همه این عناصر از سیستم آموزشی ما حذف شد و دست‌اندرکاران امر نیز نسبت به این موضوع غفلت کردند و نتیجه آن، وابسته بودن صنعت ما به ماشین آلات و قطعات کوچک است که در برخی موارد کار کارخانه‌ها را معطل نگه داشته است.

ناصری تصریح کرد: این نتیجه سیستم «بخوان، حفظ کن، نمره بگیر» است در حالی که اگر سیستم آموزشی ما «بخوان، تفکر کن، نوآور باش» بود، امروز در همه زمینه‌ها پیشرفته بودیم.

وی خطاب به دانش آموزان تاکید کرد: همواره تفکر در امور را مدنظر قرار دهید و قدرت تفکر و تعقل را در خود تقویت کنید تا بتوانید در همه دوره‌های زندگی انتخاب بهتری داشته باشید و با تدین و تعهد و تفکر، سیستم فعلی آموزش کشور را متحول کنید.

ناصری با تاکید بر اینکه استعدادهای جوانان ما بسیار بیشتر از جوانان کشورهایی نظیر چین است، افزود: اینکه امروز صنعت عظیم ما وابسته به قطعات و ماشین آلات چینی است به این دلیل است که جوانان ما خودباوری ندارند و لازم است این مهم از دوران کودکی و نوجوانی در آنها تقویت شود.

وی با تاکید بر اینکه شما دانش آموزان باید خودتان پایه گذار تحول در سیستم آموزشی باشید، اظهار داشت: مراقبت از نماز اول وقت و توکل به خدا را نیز در راس برنامه های خود داشته باشید و بدانید خداوند متعال در همه حال به شما کمک خواهد کرد.