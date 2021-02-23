به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین، فاطمه محمدبیگی، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت علی (ع) اظهار کرد: در روزهای ششم و هفتم اسفندماه عموم مردم می‌توانند به‌صورت رایگان به عضویت کتابخانه‌های عمومی قزوین درآیند.

وی با بیان اینکه دوره عضویت در کتابخانه‌ها به‌مدت یک‌سال است، افزود: به‌علت شیوع ویروس کرونا و لزوم جلوگیری از تجمع متقاضیان ثبت‌نام به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۲۹ صورت می‌گیرد و این فرصت مناسبی برای عضویت در کتابخانه‌ها به جهت استفاده از خدمات و کتب کتابخانه‌های استان است.

محمد بیگی خاطرنشان کرد: هر فرد با عضویت سراسری در یکی از کتابخانه‌های عمومی استان، می‌تواند از خدمات امانت همه کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور بهره‌مند شود.

لازم به ذکر است، هزینه صدور کارت، به مبلغ ۱,۰۰۰ تومان، به هنگام صدور کارت، اخذ خواهد شد.