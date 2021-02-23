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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۳۵

با رأی نمایندگان؛

عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی ۱۵درصد افزایش یافت

عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی ۱۵درصد افزایش یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که ۱۵ درصد به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بندهای (و) و (ز) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، در اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی را که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، اخذ کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید.

مطابق با بند ز تبصره ۶، در سال ۱۴۰۰ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده ‌درصد (۱۵%) اضافه و منابع حاصله به صورت صددرصد (۱۰۰%) به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز می‌شود.

کد مطلب 5154309
زهرا علیدادی

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