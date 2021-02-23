۱۱ هزار خانوار روستایی هرمزگان از نعمت آب شرب سالم بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امین قصمی صبح سه شنبه در آئین افتتاح آبرسانی به ۵۷ روستای هرمزگان با دستور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانسی با اشاره به اینکه هرمزگان در واپسین روزهای سالجاری شاهد بهره برداری از پروژه های شاخصی در حوزه آبرسانی خواهد بود، گفت: امروز شاهد بهره برداری یکی از این پروژه ها بودیم که توانست بیش از ۱۱ هزار خانوار روستایی استان را در یک وضعیت مناسب آبرسانی قرار دهد.

وی افزود: برای اجرای این طرح آبرسانی، در مجموع یکهزار و ۷۴۶ میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته وی، آبرسانی به ۵۷ روستای هرمزگان در قالب ۱۳ مجتمع آبرسانی صورت گرفته و جمعیتی بالغ بر ۴۲ هزار و ۷۹ نفر از نعمت آب پایدار بهره مند شدند.

وی با اشاره به جزئیات این طرح گفت: برای آبرسانی به این روستاها، ۱۱۱ کیلومتر خط انتقال، ۳۰۵ کیلومتر توسعه و اصلاح شبکه، چهار ایستگاه پمپاژ، ۱۵ باب مخزن، دو هزار و ۹۲۰ متر شبکه برق و ۱۴ حلقه چاه احداث شده است.

وی ابراز امیدواری کرد، تا پایان دولت تدبیر و امید میزان بهره مندی روستائیان هرمزگان از آب شرب پایدار به بالای ۸۰ درصد برسد.