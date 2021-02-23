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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۳۶

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری:

محموله میلیاردی کالای قاچاق در شهرکرد توقیف شد

محموله میلیاردی کالای قاچاق در شهرکرد توقیف شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف محموله لباس خارجی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال از یک انبار در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، منوچهر امان اللهی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت عمومی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند محل دپوی البسه خارجی قاچاق را در یک انبار در شهرکرد شناسایی کنند.

وی افزود: مأموران طی هماهنگی با مقام قضائی و در بازرسی از محل مورد نظر یک هزار و ۵۰۰ ثوب انواع البسه خارجی فاقد مجوز را کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی کردند.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری در پایان ارزش ریالی کالای قاچاق خارجی مکشوفه را برابر نظر کارشناسان حدود ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

کد مطلب 5154337

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