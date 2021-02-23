محموله میلیاردی کالای قاچاق در شهرکرد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، منوچهر امان اللهی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت عمومی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند محل دپوی البسه خارجی قاچاق را در یک انبار در شهرکرد شناسایی کنند.

وی افزود: مأموران طی هماهنگی با مقام قضائی و در بازرسی از محل مورد نظر یک هزار و ۵۰۰ ثوب انواع البسه خارجی فاقد مجوز را کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی کردند.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری در پایان ارزش ریالی کالای قاچاق خارجی مکشوفه را برابر نظر کارشناسان حدود ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد.