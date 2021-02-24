به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی بین‌المللی فزاع امارات با مدال‌آوری نمایندگان ایران در هر دو بخش جانبازان و معلولان و همچنین نابینایان و کم بینایان همراه بود.

در جریان این رقابت‌ها تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولان که با هشت ورزشکار عازم امارات شده بود صاحب ۲ مدال طلا و ۴ مدال نقره شد. در بخش نابینایان و کم بینایان هم تیم اعزامی ایران به ۸ مدال دست یافت.

محمد رضایی فرعی سرمربی تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسابقات فزاع و نتایج به دست آمده در آن گفت: کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) پیش از برخی از رویدادها که در آستانه پارالمپیک برگزار می‌شود، شرایط آن و چگونگی تاثیرگذاری‌اش برای کسب سهمیه را مشخص می‌کند. به طور مثال در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۹ که سال گذشته ایران هم در آن حضور داشت از قبل مشخص بود که نفرات اول تا چهارم هر کلاس صاحب سهمیه پارالمپیک می‌شوند.

وی تصریح کرد: در مورد مسابقات بین‌المللی فزاع امارات اما قرار بر این نبود تا همزمان با برگزاری رقابت‌ها، وضعیت سهمیه‌های توزیعی در آن هم مشخص شود. قرار است کمیته بین‌المللی پارالمپیک با ارزیابی این مسابقات و نتایج به دست آمده در آن نسبت به سهمیه‌های پارالمپیکی تصمیم‌گیری کند.

مسئول انجمن پارادوومیدانی کشور با بیان اینکه IPC هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری نکرده است، خاطرنشان کرد: قطعاً ایران از سهمیه‌هایی که به واسطه مسابقات فزاع و نتایج به دست آمده در آن توزیع می‌شود، سهم خواهد داشت. با توجه به عملکرد ورزشکاران و مدال‌های به دست آمده فکر می‌کنم بین ۲ تا ۳ سهم یه به ایران اختصاص پیدا کند.

رضایی فرعی با یادآوری اینکه در حال حاضر کمیته ملی پارالمپیک ۸ سهمیه دوومیدانی در بخش جانبازان و معلولان و ۲ سهمیه در بخش نابینایان و کم بینایان را برای اعزام به توکیو قطعی کرده است، تصریح کرد: افزایش تعداد سهمیه‌ها قطعی است اما این به منزله اعزام صد درصدی صاحبان سهمیه‌های جدید به توکیو نیست. اینکه این افراد در ترکیب کاروان پارالمپیک ایران جایی داشته باشند یا نه به تصمیم کمیته ملی پارالمپیک بستگی دارد.

سرمربی تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولان خاطر نشان کرد: کمیته ملی پارالمپیک بر اساس گروه‌های چهارگانه پیش بینی شده در مورد سهمیه‌های اختصاص یافته به ورزش ایران و اعزام دارندگان آنها به توکیو تصمیم‌گیری می‌کند.