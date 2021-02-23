به گزارش خبرنگار مهر علیرضا کاظمی، صبح سه شنبه در نشست مشترک شورای معاونین اداره کل و مدیران شهرستان‌ها و مناطق خراسان‌جنوبی که با حضور مدیران، معاونین و مربیان تربیتی مدارس در بستر شبکه شاد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین مأموریت‌های آموزش و پرورش تربیت اسلامی است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش بیان‌کرد: ما برای تربیت مربی امور تربیتی با رویکرد مهندسی فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی، سواد رسانه‌ای و آگاه به روش‌های روز تربیتی طراحی جدیدی از اول مهر سال ۱۴۰۰ داریم.

کاظمی گفت: مربیان تربیتی در حقیقت فرماندهان خط مقدم در حوزه تعلیم و تربیت هستند که شرایط کرونایی کار آنان را سخت کرده است.

وی اظهار کرد: بروز و ظهور ایمان و اخلاص در مربی موجب تأثیرگذاری کار تربیتی بر دانش آموزان می‌شود که به این مهم نیز باید توجه داشت.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش عامل اصلی وجود تضادها در جامعه را کمبود انسان‌های عالم عامل دانست و ادامه داد: تربیت با همکاری سه نهاد خانواده، مدرسه و جامعه میسر می‌شود و در حقیقت برون داد این سه نهاد است.

کاظمی با اشاره به ضرورت توجه به تشکل‌های دانش آموزی در راستای ایجاد تمدن اسلامی گفت: داشتن تفکر راهبردی، مشارکت و بسیج همگانی برای اجرای تفکر راهبردی، تزریق نگاه یاورانه در بدنه مدیریتی، انتقاد پذیری و داشتن برنامه راهبردی پنج عامل موفقیت در حوزه تربیت است.

وی همچنین از جذب و به کارگیری ۸ هزار نیروی جدید تربیتی برای سال تحصیلی آینده خبر داد.