دورکاری با توجه به نوع محدودیت کرونا / سفرهای نوروزی به فارس

عبدالرضا قاسم پور در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای اجرای دورکاری کارمندان دستگاه‌های اجرایی نامه مربوطه طی چندین ماه قبل ارسال شده است و این دستگاه‌ها مکلف هستند با توجه به نوع رنگ بندی هر شهرستان در خصوص کرونا نسبت به اجرای مقررات دورکاری اقدام کنند.

وی افزود: تنها ۶ دستگاه اجرایی نسبت به اجرای صحیح مقررات قانون دورکاری اقدام نکرده بودند که پس از بازرسی‌های صورت گرفته نسبت به برخورد با این دستگاه‌ها از طریق اداره کل بازرسی اقدام شد.

سفر نوروزی مدیریت شده و هوشمند

معاون استاندار فارس گفت: سفرهای نوروزی در سطح کشور امسال مدیریت شده و هوشمند خواهند بود این در حالی است که سفر به استان‌های که دارای وضعیت قرمز و نارنجی شیوع کرونا هستند ممنوع است.

قاسم پور تاکید کرد: بر اساس آخرین طبقه بندی و رنگ بندی در استان فارس شاهد ۱۱ شهرستان با وضعیت آبی، ۱۶ شهرستان دارای وضعیت زرد و نه شهرستان دارای وضعیت نارنجی هستیم این در حالی است که شهرستان شیراز همچنان دارای وضعیت زرد شیوع کروناست.

وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که رنگ بندی درصد استان فارس نیز تغییر کرده زیرا میزان تردد مردم در سطح شهر و مراکز خرید افزایش یافته البته استان‌های همجوار با استان فارس نیز وضعیتی به مراتب بدتر از فارس دارند.

شیوه نامه سفر نوروزی

جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مقابله با کرونا در خصوص شیوه نامه سفرهای نوروزی نیز تاکید کرد: بر اساس مصوبات صورت گرفته در سطح ملی افرادی که کرونا مثبت هستند نمی‌توانند به هیچیک از نقاط کشور سفر کنند این در حالی است که اگر این افراد بخواهند از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند اجازه سفرهای بین شهری به این افراد داده نمی‌شود.

وی افزود: مبتلایان به کرونا اگر بخواهند با خودروی شخصی نیز به مناطق مختلف کشور سفر کنند از طریق کد ملی نسبت به بررسی وضعیت آنان اقدام خواهد شد و جرایم قانونی برای خودروهایی که حامل افراد کرونا مثبت باشند در نظر گرفته می‌شود.

او یادآور شد: مسافران نوروزی در شهرستان‌هایی که دارای وضعیت زرد شیوع کرونا نیز باید پیش از ورود به شهرها جایگاه استقرار خود را مشخص کند زیرا مدارس اجازه ارائه اتفاق به مسافران را ندارند و مهمانسراها نیز نمی‌توانند به افراد خدمات ارائه دهند البته ایجاد چادر در سطح پارک شهرها نیز ممنوع است.

به گفته استاندار فارس افرادی که مبتلا به کرونا نباشند تنها می‌توانند در مکان‌های مجاز نظیر هتل‌ها اسکان یابند.

جانشین استاندار فارس در ستاد مدیریت بیماری کرونا تاکید کرد با توجه به شیوع کرونا در سطح کشور لذا از هموطنان توصیه می‌شود از سفرهای نوروزی اجتناب کنند زیرا این سفرها می‌تواند عاملی برای افزایش شیوع و هم گیری کرونا باشد.