سامانه گرمسیری ایلام نیازمند تزریق اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح امروز سه شنبه در مراسم افتتاح طرح‌های آبرسانی به روستاهای سراسر کشور که با حضور اردکانیان وزیر نیرو برگزار شد، خواستار رفع مشکلات و محدودیت‌های منابع آب در استان ایلام شد و اظهار کرد: شهرستان ملکشاهی یکی از مناطق محروم استان است که در وضعیت آب دارای مسائل و مشکلات فراوانی بوده که در این زمینه می‌طلبد وزارت نیرو در تکمیل پروژه آبرسانی به این منطقه اهتمام جدی داشته باشد.

وی در ادامه گفت: این طرح در این دولت شده و هم اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما برای اتمام تا پایان دولت نیازمند کمک و مساعدت جدی دست اندرکاران امر هستیم.

سرپرست استانداری ایلام از تصفیه خانه آب شهر ایلام به عنوان یکی از مطالبات جدی استان یاد کرد و بیان کرد: این تصفیه خانه در گذشته برای ۱۵۰ هزار نفر طراحی شده در حالی که امروز ایلام دارای ۲۴۰ هزار نفر جمعیت است و از این روز طرح جوابگوی سیستم فاضلاب شهر نیست.

وی در ادامه به مشکل زیست محیطی شهر ایلام اشاره کرد و گفت: این معضل روستاهای قسمت جنوبی را تحت شعاع خود قرار داده است، بنابراین و از آنجا که طرح ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، تقاضا داریم هم در جهت اصلاح و ارتقا و هم در جهت پیشرفت و اتمام این طرح اهتمام لازم صورت گیرد.

پیشرفت ۹۰ درصدی سامانه گرمسیری ایلام

سرپرست استانداری ایلام در ادامه خواستار ارتقا کیفیت و کمیت آب شرب به شهر ایلام شد و افزود: برای سال‌ها است که شاهد مشکل کم آبی در فصول مختلف سال در این شهر هستیم و امیدواریم که یک بار برای همیشه این مشکل برطرف شود.

وی در ادامه بر تکمیل سامانه گرمسیری به‌عنوان یک پروژه مهم و مطالبه ملی در استان تاکید کرد و گفت: این پروژه مهم در حوزه جهاد کشاورزی بالای ۹۰ درصد پیشرفت داشته اما در حوزه وزارت نیرو کار تا ۸۰ درصد پیش رفته است.

نوذری با عنوان این مطلب که اگر در تکمیل سامانه گرمسیری بیش از این زمان سپری شود هم شبکه‌ها فرسوده می‌شوند و هم هزینه و خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد، تأکید کرد: تقاضا دارم با توجه به نگاه مثبت مقام معظم رهبری در تکمیل طرح‌های مهم حوزه آب و خاک کشاورزی برای استان‌های محروم چون ایلام، از طریق صندوق توسعه ملی در جهت تزریق اعتبارات برای این پروژه مهم اقدام لازم صورت گیرد.

گفتنی است که در این مراسم با حضور وزیر نیرو، سرپرست استانداری ایلام، معاون امور عمرانی استاندار و جمعی دیگر از مسئولان استانی طرح آبرسانی به ۱۳ روستای استان افتتاح و به بهره برداری رسید.