تهدید آمریکا را به فرصت تبدیل کردیم/ مسیر «حاج قاسم» ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در همایش بین‌المللی مطالبات حقوقی بین‌المللی دفاع مقدس که امروز (سه‌شنبه) در سالن خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، گفت: آمریکایی‌ها بر اساس عقلانیت باید دست از دشمنی با ملت ما بر می‌داشتند چون هر تهدیدی ایجاد کردند به بهترین فرصت برای ما تبدیل شد.

وی افزود: آنها جنگ را بر ما تحمیل کردند اما جنگ بهترین موقعیت برای رشد ملت ما شد و امام خمینی (ره) به عنوان فرمانده، بهترین نیروها را در کوران جنگ آموزش داد.

فرمانده نیروی قدس سپاه، انسان سازی را مهمترین دستاورد جنگ تحمیلی دانست و تاکید کرد: مقاومت در سراسر جهان انسان سازی می‌کند ما باید بدانیم از کجا آمده و به کجا می‌خواهیم برویم.

سردار قاآنی گفت: ما به برکت اسلام و ائمه اطهار (ع) به خوبی فهمیده ایم که چه می‌خواهیم و به کجا می‌خواهیم برویم اما آمریکایی‌ها نمی‌دانند چه می‌خواهند و کجا می‌خواهند بروند.

وی به رشادت‌های سپهبد شهید سلیمانی اشاره کرد و افزود: او شاگرد وارسته امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بود و به خوبی با واژه دشمن شناسی و مظلوم شناسی صحبت می‌کرد، او با مظلومان مانند یک پدر بود و آنها را در آغوش می‌گرفت و در نقطه مقابل با قوی‌ترین زبان با دشمنان حرف می‌زد. بالاترین سلاح شهید سلیمانی منطق و قدرت بیان بود نه سلاح، او با هر کس با زبان خودش حرف می‌زد.

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: شهید سلیمانی به صورت مستقیم با تروریست‌ها می‌جنگید.

سردار قاآنی تصریح کرد: آمریکایی‌ها باید بفهمند کسی که مدعی تروریسم بودن او بودند بعد از شهادتش چگونه مورد استقبال مردم مظلوم قرار گرفت. مسیر شهید سلیمانی باقی است و مسیر او مکتبی برای پرورش افراد آزادی خواه است.

وی با بیان اینکه ما با عزت و افتخار مسیر شهید سلیمانی را ادامه می‌دهیم و مقابل ظالمان عالم می‌ایستیم، اظهار داشت: مقاومت همواره قوی و قوی‌تر می‌شود و در مقابل می‌بینیم آمریکایی‌ها چه وضعی را در عراق و افغانستان دارند و رژیم صهیونیستی هم که برای امنیت به دور خود دیوار می‌کشد.

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: مقاومت در دنیا زنده است و همچنان استمرار پیدا می‌کند و خواهیم دید که خون شهدای مقاومت چگونه راه مقاومت را باز خواهد کرد، زیرا پیروزی حق وعده الهی است.

سردار قاآنی با بیان اینکه همه ما فرزندان اسلام هستیم و اسلام دین مقاومت است،افزود: ما در هر روز، ۱۰ بار در بهترین حالات روحی و روانی روبه درگاه الهی می‌کنیم و از خداوند می‌خواهیم که ما را در مسیر مقاومت قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه خداوند تبارک و تعالی وعده داد به آن‌ها که در مسیر استقامت باشند، پیروز می شوند، گفت: بعد از استقامت در هرکار، امروز که شما فرزندان انقلاب اینجا نشسته‌اید، باید بگویم که چند مرحله مقاومت را با افتخار پشت سر گذرانده‌ایم. چون اسلام دین آزادگی است و آزادگی همین‌طور حاصل نمی‌شود.

فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد: با مقاومت می‌شود آزاده و عزیز شد و هرکه مقاومت نکرد در هر مرحله‌ای باید ذلیل شود، امروز انقلاب اسلامی در همه دنیا زبان‌زد دوست و دشمن است، چون آزاده است و آزادگی‌اش را فرزندانش از مسیر مقاومت به دست آوردند.

سردار قاآنی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب شاهد هجمه استکبار جهانی، شرقی و غرب همه باهم هجمه کردند و جنگ تحمیلی را به ما تحمیل کردند اما فرزندان مقاوم این ملت در دوره ۸ ساله دفاع مقدس، جنگ تحمیلی را به دفاع مقدس تبدیل کردند.