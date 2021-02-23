به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای دغدغه‌های رهبر فرزانه انقلاب در خصوص تولید اسباب‌بازی‌های اثرگذار، نشست دوم «اسباب بازی، کالای فرهنگی هویت ساز» با حضور بعضی از مسئولین عالی‌رتبه فرهنگی کشور برگزار می شود.

آئین رونمایی از کتاب سال اسباب بازی ایران با موضوع روایتی از دست‌آوردهای هویت سازترین صنعت فرهنگی با تجمیع بیش از ۲۷۰۰ اسباب بازی ایرانی چهارشنبه ۶ اسفندماه برگزار می شود.

در آیین رونمایی از کتاب سال اسباب بازی ایران حجت الاسلام و المسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، عبودیتان مدیر عامل بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء (عج)، سرشار رئیس شبکه پویا، سالم رئیس شبکه امید، دیزجی رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران، کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به ارائه سخنرانی می پردازند.

نشست یادشده چهارشنبه ۶ اسفند ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در میدان بهارستان، خیابان شهید مصطفی خمینی، کوچه شهید صیرفی پور، مجموعه فرهنگی سرچشمه برپا می شود.

علاقه مندان جهت هماهنگی بیشتر می توانند با شماره ۰۹۰۱۱۶۶۸۸۹۸ خانم بابایی تماس بگیرند.