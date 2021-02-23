به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد رضایی صبح سه شنبه در جلسه با مسئولین هیأتهای مذهبی شهرستان بیرجند برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: هیأتهای مذهبی همواره برای جامعه برکات بسیار خوبی داشتهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی با بیان اینکه یکی از مهمترین کارکردهای هیأتهای مذهبی ترویج اسلام اهل بیت (ع) بیانکرد: در اسلام ناب محمدی قرآن و اهل بیت (ع) هر دو در کنار هم قرار دارند چرا که رشد جامعه با تمسک به هر دو ممکن است.
رضایی با بیان اینکه تفسیر قرآن بدون اندیشه اهل بیت (ع) ممکن نیست، ادامهداد: به راستی کدام تفسیر از اسلام است که کودکان را در یمن بمباران و در سوریه نیز آن اتفاقات تلخ را به وجود میآورد.
وی با طرح این سؤال که آیا سکوت در برابر رژیم صهیونیستی و جنایتهای آن اسلام است، گفت: بنا به فرموده امام (ره) چنین اسلامی اسلام آمریکایی است که در آن فرد مُهر و تسبیح و سجاده و …را دارد ولی نسبت به ظلم استکبار سکوت پیشه میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی در اسلام آمریکایی تنها خدمت به خود و نه خدمت به خلق مطرح است، اظهار کرد: هر چند هیأتهای مذهبی ما در حوزه دفاع از مظلوم و محروم فعالیتهای فراوانی داشته است ولی باید بیش از این کار کنند.
رضایی با بیان اینکه شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم در هیأتهای مذهبی رشد پیدا کردهاند، بیانکرد: دفاع از مظلومان و نیازمندان سیره و منش اهل بیت (ع) است.
وی با تأکید بر اینکه هیأتهای مذهبی در سیل سیستان و بلوچستان بدون توجه به مذهب فرد سیل زده به او کمک کردند، افزود: بسیاری از خدمات هیأتهای مذهبی خراسانجنوبی در سیل سیستان و بلوچستان در مناطقی بود که برادران مسلمان اهل سنت زندگی میکردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی با تقدیر از فعالیت هیأتهای مذهبی در ایام کرونا گفت: برخی از هیأتهای مذهبی در همین استان بیش از یک میلیارد تومان در راستای کمک به آسیب دیدگان از کرونا داشته اند.
رضایی با اشاره به برنامهریزی هیأتهای مذهبی خراسانجنوبی برای آزاد سازی زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: چه اقدام ارزشمندی بالاتر از اینکه پدر و یا مادر خانوادهای را با همت و تلاش به آغوش خانواده برگردانیم.
وی با تأکید بر اینکه یکی از شاخصهای سیره اهل بیت (ع) و به ویژه حضرت زهرا (س) انفاق بوده است، یادآور شد: ما نیز در تمسک عملی به آن بزرگواران باید در راستای گره گشایی از مظلومان گام برداریم.
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