سهم ۲۴ میلیارد ریالی فارس از هنر کارت

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی ظهر سه شنبه در آئین اهدا نمادین هنر کارت به ۴ هنرمند استان ضمن تبریک میلاد حضرت علی (ع)، گفت: توجه به مقوله هنر از ضروریات هر جامعه‌ای بالاخص در جامعه اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه هنر زبانی اثرگذار و ماندگار است افزود: اگر امروز مفاخری داریم که جامعه متأثر از آن است در حوزه فرهنگ و هنر قرار می‌گیرند.

رحیمی هنر را موجب غنا روح و روان انسان‌ها به ویژه در یک جامعه شرقی دانست و گفت با توجه به معضلات جامعه زبان هنر می‌تواند مشکل‌گشا باشد.

استاندار فارس هنرمندان را معرفی فرهنگ غنی استان در سطوح بین المللی و ملی معرفی کرد و افزود: باید به تهدیدها و فرصت‌های ناشی از کرونا در این زمان توجه داشت.

وی یکی از حوزه‌هایی که از کرونا آسیب دیده است را گردشگری استان فارس دانست و گفت: حوزه فرهنگ و هنر هم به واسطه این بخش از خسارت دور نمانده است به همین خاطر دولت در این زمینه گام‌هایی را برداشته است.

استاندار فارس با توجه به صدور ۱۶۶۰ هنر کارت برای اصحاب فرهنگ و هنر استان فارس عنوان کرد: این تعداد کارت با اعتباری افزون بر ۲۴ میلیارد ریال محقق شد.

رحیمی همچنین به تسهیلات کرونایی از جمله در قالب‌هایی مانند کارا اشاره کرد و گفت: کمک‌های موردی در زمینه درمان هنرمندان و اصحاب فرهنگ نیز از جمله مواردی است که از سوی دولت در این زمینه یافته است.

استاندار فارس از ارائه ۱۹۳ میلیارد ریال از بابت تسهیلات کارا و تحفه به مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا در بخش فرهنگ و هنر خبر داد و گفت: ۶۳ مجوز مشاغل خانگی در طول دوران شیوع کرونا صادر شده است.

وی میزان پرداختی جهت کارآفرینی و مشاغل خانگی را ۲ هزار و ۳۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: دولت به واسطه این تسهیلات در پی این است که فشار را بر حوزه فرهنگ و کاهش دهد.