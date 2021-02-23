اردوی راهیان نور دانش آموزان فارس به شکل مجازی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد اسماعیلی در مراسم افتتاحیه اردوی مجازی راهیان نور دانش آموزی فارس گفت: باتوجه به شیوع بیماری کرونا اردوی راهیان نوردانش آموزی امسال به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
او افزود: باتوجه به اهمیت اردوی راهیان نور و اثر تربیتی آن بر روی دانش اموزان در بعد معنوی، این اردو در ۲ نوبت و ۲ روز برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم و دانش آموزان پایه دوازدهم و سیزدهم برگزار خواهد شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در این ۲ روز راویان تربیتی با حضور در مناطق جنگی برنامههای زندهای را در بستر شبکه شاد به صورت هدفمند برای تمام دانش آموزان اجرا خواهند کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: از مزایای این اردو این است که محدودیتی برای دانش اموزان وجود ندارد و تمام دانش آموزان میتوانند در آن شرکت کنند.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هر تمدن دارای نشانهها و نمادهایی است و خوشبختانه از مظاهر اصلی تمدن و فرهنگ اسلامی ما شهدا هستند، عنوان کرد: کسی میتواند به اوج ایثار یعنی شهادت برسد که از مسیر تربیتی درست عبور کند که اردوی راهیان نور از تبیین کنندههای این راه درست است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت: مسیر تربیتی شهدا در دنیا تبدیل به الگویی شده که همه کشورهای دنیا را نگران کرده و این مسئله قابل افتخار و در خور ستایش است.
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