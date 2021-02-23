۶ کتابخانه در مناطق حاشیه نشین سیستان و بلوچستان احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان، حامد زارعی، به منظور بررسی راه‌های همکاری با دفاتر تسهیلگری حاشیه شهر زاهدان با جمعی از کارشناسان و مسئولین این دفاتر در کتابخانه عمومی استاد کامبوزیا دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار گفت: دو نگاه سنتی و جدید به کتابخانه های عمومی وجود دارد که نگاه اول همان امانت کتاب و استفاده از قرائت خانه است؛ اما در رویکرد جدید، کتابخانه ها در بستر اجتماع مطرح هستند؛ در این رویکرد کتابخانه باید با توجه به مسائل و مشکلات هر منطقه برای آموزش و ارائه خدمت برنامه ریزی مناسب داشته باشد. با توجه به اینکه دفاتر تسهیلگری از نزدیک با این مسائل و مشکلات آشنایی دارند، می‌توانند در ارائه خدمات بهتر به کتابخانه های عمومی کمک کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان افزود: اگر معضلات هر منطقه به درستی شناسایی شود، می‌توانیم منابع مناسب برای رفع همان مشکل را در کتابخانه های عمومی ارائه دهیم.

وی ایجاد پیش خوان کتاب در مناطقی که امکان احداث کتابخانه وجود ندارد را یکی از راه‌های ارائه خدمت به علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دانست و افزود: آمادگی داریم با همکاری دفاتر در مناطق حاشیه شهر پیشخان های کتاب ایجاد کنیم.

زارعی با اشاره به کمبود فضای کتابخانه ای در استان گفت: برای ارتقای زیربنای کتابخانه ها با همکاری ستاد باز آفرینی، ۶ کتابخانه در سطح استان و در مناطق حاشیه‌ای در حال احداث است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان ادامه داد: فعالیت‌های کتابخانه های عمومی در سه بخش آگاهی بخشی، آموزش و اوقات فراغت دسته بندی شده است که در بخش آموزشی، اولویت با آموزش‌های مهارتی با هدف ایجاد کسب وکارهای کوچک است.

وی با اشاره به وجود کتابخانه عمومی استاد کامبوزیا در حاشیه شهر گفت: از طریق تعامل مسئول کتابخانه با خیرین، قبل از شیوع بیماریکرونا"> کرونا تیم‌های پزشکی به این کتابخانه مراجعه می‌کردند و برای کودکان محله به صورت رایگان ویزیت چشم پزشکی و دندان پزشکی انجام می‌دادند. همچنین با کمک خیرین خارج از استان در ابتدای سال تحصیلی برای کودکان و نوجوانان لوازم التحریر و لباس تهیه شد و در اختیار آنان قرار گرفت.

زارعی در پایان گفت: برای هر کتابخانه محدوده خدمت حدود ۲ کیلومتری تعریف شده است و دفاتر تسهیلگری می‌توانند از منابع کتابخانه محدوده خود برای امانت کتاب به اعضای تحت پوشش استفاده کنند.

عیسی ورشویی، به نمایندگی از مسئولین و کارشناسان دفاتر تسهیلگری حاشیه شهر زاهدان در این جلسه گفت: در هر دفتر ۵ کارشناس و یک مدیر حضور دارد که در حوزه‌های شهرسازی و مددکاری اجتماعی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: از سال ۹۸ در شهرستان زاهدان ۹ دفتر تسهیلگری در مناطق حاشیه‌ای ایجاد شده است و تاکنون بیش از ۱۰۰۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل توسط این دفاتر شناسایی و خدمات لازم به آنها ارائه شده است.

ورشویی با اشاره به لزوم ایجاد کتابخانه در مناطق حاشیه شهر گفت: با توجه به استقبال جوانان و نوجوانان از کتابخانه های موجود در سراهای محله و دفاتر تسهیلگری برای گسترش، ایجاد، تجهیز و شاداب سازی کتابخانه ها نیاز به مساعدت نهاد کتابخانه های عمومی داریم.