رسیدگی به پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، هوشنگ محمدی اظهار کرد: در جهت برخورد و مقابله با عدم ایفا تعهدات ارزی، یکی از مهمترین ارکان اصلی در این زمینه بانک‌ها هستند که باید همکاری لازم را برای پیشگیری از جرایم ارزی داشته باشند.

محمدی افزود: در این زمینه شکایتی از شعبه ارزی یکی از بانک‌های دولتی استان به تعزیرات حکومتی قزوین مبنی بر عدم ایفای تعهد ارزی یک شرکت برای واردات کالا، در حدود ۱۹۰ هزار یورو طرح شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از دریافت شکایت از بانک عامل، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و برای رسیدگی به شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز این اداره کل ارجاع شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: پس از اجرای تشریفات قانونی و احراز تخلف، شرکت متخلف به اعاده عین ارز و تعلیق کارت بازرگانی محکوم شد.

