به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی صبح امروز در چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان، با تأکید بر اینکه باید با طبیعت تعامل مثبت داشته باشیم، گفت: ما معمولاً در مسائل زیست‌محیطی، در مقابل عمل انجام‌شده قرار می‌گیریم، در حالی که اقدامات پیشگیرانه و تعامل مثبت می‌تواند بازخوردهای مثبتی داشته و تبعات زیست‌محیطی را کاهش دهد.

وی با اشاره به اهمیت آبخوان‌داری که گاهی بیشتر از احداث سد در مدیریت منابع آبی مؤثر است، افزود: البته تأثیرگذاری اقدامات در این حوزه، به معنی مجوز افزایش برداشت و توسعه کشت نیست و باید اقدامات لازم برای حفظ تراز آب‌های زیرزمینی استمرار داشته باشد.

رحمتی با تأکید بر جدی گرفتن اقداماتی نظیر انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه‌برداشت از منابع زیرزمینی، گفت: افزایش برداشت از منابع آبی، موجب فرونشست زمین می‌شود که علاوه بر آسیب‌هایی که به تأسیسات زیربنایی وارد می‌کند، برای جان مردم نیز خطرآفرین است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه در این حوزه نیازمند جلب مشارکت مردم هستیم، افزود: در این زمینه باید امکانات و توان فنی مردم برای اقداماتی مانند تغییر الگوی کشت در نظر گرفته شود و پیشنهادهای غیرعملی ارائه نشود.

وی تأکید کرد: لازمه این امر، اقدامات ترویجی و آموزشی از سوی جهاد کشاورزی است و تقاضای بازار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

تدوین طرح مدیریت منابع آبی در دشت‌های دوزدوزان و کردکندی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی هم از تدوین طرح مدیریت منابع آبی در دشت‌های دوزدوزان و کردکندی خبر داد و همکاری فرمانداران و ادارات ذی‌ربط در شهرستان‌های سراب و بستان‌آباد را برای اجرای این طرح خواستار شد.

یوسف غفارزاده با بیان اینکه این طرح برای جلوگیری از فرونشست زمین در این مناطق تدوین شده است، افزود: در این طرح اقدامات لازم برای کاهش ۱۰ درصدی مصارف آب زیرزمینی برای ۲۳۴ چاه واقع در آبخوان‌های دوزدوزان و کردکندی پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه ۴۷ چاه در دوزدوزان و ۵۳ چاه در کردکندی اضافه‌برداشت دارند، افزود: اگر بتوانیم تنها از اضافه‌برداشت جلوگیری کنیم می‌توانیم منابع آب این منطقه را کنترل کنیم.

غفارزاده خاطرنشان کرد: قطع برق چاه‌های کشاورزی در فصل غیرزراعی، نصب کنتورهای هوشمند، انسداد چاه‌های غیرمجاز و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در راستای تغییر الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین آبیاری ازجمله اقدامات پیش‌بینی‌شده است.

فرمانداران سراب و بستان‌آباد هم در این جلسه گزارشی از وضعیت منابع آبی در این دو شهرستان را ارائه و بر همکاری دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح مدیریت منابع آبی در دشت‌های دوزدوزان و کردکندی تأکید کردند.

در این جلسه همچنین گزارش آخرین وضعیت منابع آبی استان در سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ارائه شد که براساس آن میزان بارندگی از اول مهر ماه امسال ۱۴۵ میلی‌متر است که نسبت به میانگین سال آبی گذشته و همچنین نسبت به درازمدت افزایش یافته، اما پوشش برفی در این مدت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۹ درصد کاهش داشته است که موجب کاهش ذخایر آب زیرزمینی می‌شود.

همچنین براساس این گزارش، میزان جریان رودخانه‌های استان تا آخر بهمن ماه، ۵۲ درصد نسبت به درازمدت و ۲۲ درصد نسبت به میانگین سال آبی گذشته، کاهش و حجم ورودی سدهای استان نسبت به سال آبی گذشته، ۳۷ درصد افزایش داشته و در حال حاضر، ۵۴ درصد از مخازن سدهای استان پر است.

این گزارش همچنین حاکی است در اثر اقدامات تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی برای کاهش کسری مخازن آب زیرزمینی استان، میانگین افت این مخازن از ۵۰ میلیون مترمکعب در سال به ۳۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.