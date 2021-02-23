استان بوشهر بیش از ۶.۵ درصد تولید ناخالص ملی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح سه‌شنبه در نشست با مدیرعامل مخابرات ایران اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیار زیادی است و باید نگاه ویژه‌ای به زیرساخت‌های این استان صورت گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در زمینه‌های تجارت دریایی، صنعت، سرمایه‌گذاری، اقتصادی و تولیدی خاطرنشان کرد: استان بوشهر بر اساس آخرین آمار ارائه شده بیش از ۶.۵ درصد تولید ناخالص ملی کشور را دارد.

استاندار بوشهر با تقدیر از تلاش صورت گرفته برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی استان تاکید کرد: اشتغال، آموزش، معیشت، طبابت و دیگر حوزه‌ها نیازمند استفاده از زیرساخت‌های مخابراتی است که باید مورد توجه باشد.

وی اضافه کرد: در این شرایط کرونایی مسیر آموزش تغییر کرد و به سمت استفاده از فضای مجازی رفت و در صورتی که زیرساخت‌های این بخش فراهم نباشد با مشکلات زیادی روبرو خواهیم بود.

گراوند با اشاره به توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در استان بوشهر در دو سال گذشته ادامه داد: سرعت اینترنت یکی از چالش‌های اساسی است که انتظار می‌رود به صورت ویژه به این موضوع توجه شود.

وی بر لزوم تلاش همه مدیران و مسئولان برای گره‌گشایی از مسائل و مشکلات مردم افزود: به منظور توسعه زیرساخت‌های مخابراتی انتظار می‌رود شهرداری‌های استان همکاری‌های لازم را داشته باشند.