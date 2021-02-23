توزیع ۶۳۰هنر کارت در ۹ مرحله برای اصحاب فرهنگ و هنر فارس

به گزارش خبرنگار مهر، صابر سهرابی ظهر سه شنبه در آئین نمادین احیای هنر کارت به شماری از اصحاب فرهنگ و هنر استان فارس، گفت: از ابتدای شروع کرونا تنها حوزه‌ای که تمامی فعالیت‌های آن متوقف و تعطیل شد حوزه فرهنگ و هنر بود که خسارت‌های جبران ناپذیری را بر دوش آن تحمیل کرد.

وی با بیان اینکه دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ستاد ملی کرونا و هیئت دولت کمک‌هایی به منظور حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا داشته است، افزود: با وجود اینکه در یک سال گذشته دولت فشار مضاعفی را تحمل‌کرد در این میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی این بخش توانست در رشته‌های متفاوت برای آن تسهیلاتی در نظر بگیرد و باعث رونق این بخش شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در ادامه از راه اندازی سامانه تحفه به منظور حمایت از شاغل آسیب دیده از کرونا خبر داد و گفت: از آنجا که استان فارس در رشته‌های فرهنگی و هنری سرآمد بوده و است، به این منظور نگاه ویژه ای به هنرمندان و فرهنگوران استان فارس شد.

سهرابی در عین حال خسارت‌های ناشی از کرونا را جبران ناپذیر ارزیابی کرد و افزود: بسیاری از مشاغل فرهنگی و هنری از جمله آموزشگاه‌ها، سالن‌های سینما، نگارخانه‌ها، سالن‌های تئاتر و… به ویژه نمایشگاه استانی کتاب فارس از این جریان مستثنی نبودند اما اصحاب فرهنگ و هنر بیکار ننشسته و در فضای مجازی فعالیت‌های خود را سامان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم هنرمندانی از جمله علیرضا حیدرپور از حوزه هنرهای نمایشی، فتوحی نژاد از حوزه هنرهای تجسمی، محرری از انجمن خوشنویسی و صالحی نیا از حوزه موسیقی هنر کارت خود را به نمایندگی از اصحاب فرهنگ و هنر فارس دریافت کردند.