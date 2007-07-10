اعلام آمادگی سردار نظری برای مناظره با دولتمردان سابق

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی اسبق تهران در واکنش به برخی مسائل درباره حوادث کوی دانشگاه که در روزهای اخیر با عنوان کالبد شکافی واقعه 18 تیر در برخی رسانه ها مطرح شد، آمادگی خود را برای انجام مناظره برای روشن شدن حقایق اعلام کرد.

از نظر سردار فرهاد نظری آنچه که در روزهای اخیر در برخی رسانه ها مطرح گردیده، با حقیقت فاصله فراوانی دارد و کسانی که دانستن را حق مردم می دانند، از طریق شرکت در مناظره در رسانه ملی یا مجامع عمومی و بررسی مدارک و اسناد منتشر نشده، به روشن شدن افکار عمومی کمک کنند.

این فرمانده اسبق ناجا که دادگاه بررسی حوادث تیر ماه 78 کوی دانشگاه از اتهامات وارده تبرئه شده، از رئیس جمهور سابق و تنی چند از اعضای کابینه سید محمد خاتمی از جمله رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر کشور سابق و معاون سیاسی او و وزیر علوم سابق یا فعالان سیاسی دوم خردادی که خود را در این زمینه صاحب نظر می دانند، خواست که با او در رسانه ملی یا مجامع عمومی به مناظره بنشینند.

وی همچنین به عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نامه نوشته و از او خواسته است زمینه برگزاری این مناظره را در راستای روشن شدن حقایق مربوط به حوادث کوی دانشگاه در 18 تیر 78 فراهم نماید.

لازم به ذکر است؛ سردار نظری پیش از این نیز پس از برگزاری دادگاه کوی دانشگاه ضمن شکایت از رئیس جمهور سابق از سید محمد خاتمی و یاران او خواسته بود با وی درباره حادثه 18 تیر مناظره کنند تا حقایق نا گفته را برای افکار عمومی بازگو نماید اما این کار تا کنون صورت نگرفته است.