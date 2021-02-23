محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از اواسط روز چهارشنبه با تأثیر سامانه بارشی به‌تدریج شاهد افزایش ابر و بارش همراه با رعد و برق تا اواخر روز پنجشنبه خواهیم بود.

وی خبر داد: بیشترین حجم بارش‌ها در مناطق شمال، شمال شرق، شرق و ارتفاعات استان خواهد بود و در بقیه مناطق بارش با شدت کمتر مورد انتظار است.

سبزه زاری با بیان اینکه بارش در ارتفاعات خوزستان به صورت برف خواهد بود، افزود: از امروز وزش بادها متوسط بوده و شمال خلیج‌فارس مواج است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته امیدیه با ۲۴.۴ گرم‌ترین و دزفول با ۲.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند؛ همچنین در شبانه‌روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۲.۷ و حداقل ۹.۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.