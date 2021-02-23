به گزارش خبرنگار مهر، کریم همتی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح نخستین خط تولید قطعات ست دیالیز که در سازمان تجهیزات پزشکی جمعیت هلال احمر در البرز برگزار شد، اظهار کرد: هلال احمر در سال جاری موفق به ثبت دو رکورد شد هر دو از منظر بین‌المللی حائز اهمیت هستند، اولی در انفجار بندر بیروت بود که توانستیم در کمتر از ۲۴ ساعت تیم امدادی خود را به منطقه اعزام و یک بیمارستان صحرایی مجهز برپا کنیم.

وی بیان کرد: دومین رکورد هلال احمر در زلزله سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفت که در کمتر از یک ساعت تیم‌های امدادی به منطقه رسیدند و در کمتر از پنج ساعت توانستیم یک اردوگاه اسکان اضطراری دایر کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: باید کار یونیک کنیم و برای اینکه بتوانیم در سطح جهانی و با استانداردهای بین‌المللی به فعالیت‌های خود بپردازیم باید بتوانیم تجهیزاتی باکیفیت و دارای بالاترین استاندارها تولید کنیم.

وی با بیان اینکه رئیس سازمان تدارکات پزشکی پزشکی علاوه بر پاک‌دستی تولید محصولات باکیفیت پزشکی است، خاطرنشان کرد: باید با ایده‌پردازی و سرمایه گذاری کیفیت و کمیت تولیدات خود را به صورت جهشی افزایش دهیم.

همتی گفت: نیازهای امروز جامعه و شرایط موجود باعث شده است تا لزوم افزایش تولیدات تجهیزات پزشکی به خوبی نمایان شود.

هلال احمر به دنبال امتیاز و سود نیست

وی با بیان اینکه هلال احمر به دنبال امتیاز و سود نیست، اظهار کرد: تنها هدف این زمان رفع مشکل مردم است در این راستا باید از همه ظرفیت‌ها بهره ببریم تا بتوانیم کارهای خاصی را در کشور رقم بزنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر متذکر شد: باید شبکه مویرگی هلال احمر را تقویت کنیم و در این زمینه تمام حمایت‌های صورت خواهد گرفت تا بتوانیم به تولیدات باکیفیت بیشتری دست پیدا کنیم.