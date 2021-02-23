گردشگری ۲۲ هزار میلیارد تومان از کرونا خسارت دید

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی از امروز ۵ اسفندماه تا سه روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که پیش از ظهر امروز در سالن خلیج فارس برگزار شد علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه صنعت گردشگری ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت دیده است، گفت: حمایت ما از این صنعت کم بود ولی انصافاً من و همکارانم در دولت تمام توان مان را گذاشتیم. ما در ایجاد اشتغال نقش مهمی ایفا کردیم، بسیاری از جوانان تحصیل کرده اکنون مشغول به کار شده‌اند و حتی با سرمایه‌های اندک توانستند فعالیت کنند. ما برای پروژه‌های بزرگ از محل صندوق توسعه ملی حمایت‌های ویژه‌ای کرده‌ایم، برای پروژه‌های کوچک نیز از محل وام اشتغال روستایی هزار میلیارد تومان به این صنعت تزریق شد، از محل وام‌های کرونایی نیز بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان وام اختصاص داده شده و ۸۰۰ میلیارد تومان در نوبت پرداخت قرار دارد.

در این مراسم که با حضور رایزن فرهنگی ازبکستان، مدیر بخش بازرگانی ایتالیا، سفیر عراق، سفیر انگلیس و سفیر اتریش با هیأت همراه برگزار شد، مونسان گفت: از ۲۱۹ هزار تخت اکنون در کشور به تعداد ۴۱۷ هزار تخت اقامتی رسیده‌ایم. بخش عمده آنها در شرایطی ایجاد شده که در تحریم حداکثری بوده‌ایم.

مونسان بیان کرد: این کشور پر از جاذبه است اما تنها روی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی کار نکرده‌ایم بلکه اکنون بخش طبیعت گردی مهمترین جاذبه کشور شده است. همچنین توانسته‌ایم از گردشگری صنعتی و معدنی و ظرفیت‌های دیگر کشور بهره برداری کنیم.

وی گفت: در حوزه صنایع دستی حجم بالای فروش از طریق گردشگران داخلی و خارجی اتفاق می‌افتاد اما به واسطه شیوع ویروس کرونا این بخش هم دچار مشکل شد. با این وجود طرح تجاری سازی را در این بخش آغاز کردیم و تنها یک و نیم میلیارد دلار صادرات صنایع دستی ما از طریق گمرک انجام شده است.

مونسان گفت: در بدترین شرایط شاهد افتتاح نمایشگاه گردشگری هستیم تا بگوییم هنوز پا داریم، پر رونق هستیم، اگرچه ضربات زیادی خوردیم اما از پا نیفتاده‌ایم فکر نمی‌کنم جمع این اتفاقات از جمله تنش‌های منطقه، اتفاقات داخلی و کرونا را در آینده داشته باشیم. هر چه می‌خواست اتفاق بیفتد افتاد اما هنوز صنایع دستی و گردشگری پررونق است. به همان میزان هم مردم مقاومت نشان دادند و دولت نیز تا جایی می‌توانست پای میدان آمد.

وی گفت: در دولت دوازدهم بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه گردشگری به اتمام رسیده است. ما به صورت مداوم تا پایان دولت پکیج‌های افتتاح پروژه‌ها را خواهیم داشت. ۱۵۹ هزار میلیارد تومان پروژه اکنون در حال اجراست، بیش از ۴۰۸ هتل و هتل آپارتمان نیز در دولت تدبیر و امید به مجموعه اقامتی کشور اضافه شده است.