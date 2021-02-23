لابی گری طبیعی است و همیشه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امینی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که مصوبه ادغام دو معاونت برنامهریزی و منابع انسانی شهرداری کی اجرا میشود، گفت: این لایحه پس از تصویب به هیئت تطبیق ارسال میشود و در صورت موافقت این هیئت، اجرا میشود و اجرای آن به این دوره شورا خواهد رسید.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا دستور خاموش کردن میکروفون ناهید خدا کرمی را در حین قرائت تذکر وی دادهاید، عنوان کرد: بنده این را نگفتم اما این بحثها در شورا طبیعی است و بنده از ایشان عذرخواهی کردم. اما استدلال من به عنوان اداره کننده جلسه شورا این است که تذکر به معنای انتقاد است نه حمایت.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: در دوران کرونا بهشت زهرای تهران بهترین عملکرد را داشته است. همکاران ما در بهشت زهرا (ُس) در صف مبارزه با کرونا هستند و توقع و انتظار از وزیر بهداشت این نبود که این تمثیل را بیان کنند که این عزیزان احساس کنند جایگاه آنها پایین است.
امینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جلسه شورای شهر درباره لابی برای عدم ادغام مرکز پژوهشهای شهرداری بحث شده است، اظهار داشت: این موارد و بحثهای آن طبیعی است و وجود دارد.
نظر شما