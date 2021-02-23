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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۰۶

به اتهام نقض آزادی بیان؛

اتحادیه اروپا در تدارک تحریم های جدید علیه بلاروس است

اتحادیه اروپا در تدارک تحریم های جدید علیه بلاروس است

نخست وزیر لهستان مدعی است عدم رضایت از برخورد دولت بلاروس با خبرنگاران، احتمالا به اعمال تحریم های بیشتر از سوی اتحادیه اروپا علیه این کشور منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «زبینیو رو» وزیر خارجه لهستان از احتمال تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بلاروس به اتهام نقض آزادی بیان خبر داد.

به ادعای این وزیر لهستانی، شمار افراد معترضی که از سوی دولت لهستان بازداشت شده‌اند؛ رو به افزایش است و اخیراً دو خبرنگار نیز به جمع آنها افزوده شده‌اند.

اتحادیه اروپا دسامبر ۲۰۲۰ سومین دور از تحریم‌ها علیه بلاروس را که شامل مسدود کردن دارایی‌ها و اعمال محدودیت سفر علیه ۸۸ شخصیت حقیقی و حقوقی بود، اجرایی کرد.

کانادا، انگلیس و آمریکا هم تحریم‌هایی را علیه دولت بلاروس اعمال کرده‌اند که متهم به سرکوب معترضانی است که از ادامه ریاست جمهوری «الکساندر لوکاشنکو» ناراضی هستند.

کد مطلب 5154440
مریم خرمایی

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