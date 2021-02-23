آبرسانی به ۱۲۵۰ روستا از ابتدای امسال تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان امروز، سه‌شنبه در آئین آبرسانی به ۲۵۶ روستا در ۹ استان کشور که به صورت ویدئوکنفرانسی و در هفته چهل و دوم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران برگزار شد، اظهار داشت: در این خدمت‌رسانی که دامنه وسیعی دارد، جایگاه و نقش آب و این که آب کافی، سالم و پایدار در اختیار ساکنان روستاها قرار گیرد، بسیار حائز اهمیت است.

وزیر نیرو ادامه داد: تعداد قابل توجهی از روستاهای ما سالیان سال اصلاً شناخته شده نبود؛ مانند مناطق بکری که بر اثر حادثه و تصادفی کشف می‌شد به جامعه معرفی می‌شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی توجه به این گروه از جامعه برای استقلال کشور در اولویت قرار گرفت.

اردکانیان گفت: استقلال کشور از جمله به موضوع خودکفایی در تأمین منابع غذایی وابسته و استقرار عدالت اجتماعی مهم بود؛ بنابراین موضوع روستاها در اولویت قرار گرفت. جهاد سازندگی روستاها شکل و در بخش‌های مختلف کارهایی انجام گرفت.

وی با اشاره به این که تا پیش از دولت یازدهم کمتر از یک میلیون جمعیت روستایی ما از شبکه آب سالم و پایدار برخوردار بودند، اظهار داشت: تا قبل از دولت تدبیر و امید، شبکه و تأسیسات آب در بیش از ۳۳ هزار روستای کشور با جمعیت افزون بر ۲۰ میلیون نفر احداث شده بود، اما از این مجموع تنها حدود ۹۰۰ هزار نفر ساکن در ۲۶۰۰ روستا از آب شرب پایدار برخوردار بودند.

وزیر نیرو اضافه کرد: با احتساب افتتاح طرح‌های افتتاح شده امروز، اکنون مجموع جمعیت برخوردار از شبکه آب سالم و پایدار به حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است؛ هر سال بیش از یک میلیون هموطن روستایی به این شبکه وصل شدند و تعداد روستاهای متصل به شبکه به بیش از ۱۵ هزار روستا رسیده است.

اردکانیان گفت: تا نیمه سال آینده که فعالیت دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت، جمعیت روستایی برخوردار از آب شرب سالم و پایدار به بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۵۰ روستا با جمعیت ۸۲۵ هزار نفر به شبکه آب شرب پایدار در روستاها وصل شدند.

وزیر نیرو همچنین گفت: با احتساب پروژه‌های آبرسانی روستایی که در هفته چهل و دوم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران به بهره‌برداری رسید، در مجموع ۲۴۶ پروژه بزرگ آب، برق و فاضلاب که عمدتاً ساخت و سازی است و تعدادی هم پروژه‌های ساز و کاری با سرمایه‌گذاری ۶۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در چارچوب این پویش وارد مدار شده و تعداد قابل توجهی پروژه آماده دیگر داریم که در هفته‌های پیش رو تا پایان سال در بخش‌های مختلف افتتاح خواهد شد.