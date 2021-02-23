آمادگی دادستانی تهران جهت باز اجتماعی کردن متهمان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان در جلسه‌ای که به منظور بررسی و ارزیابی راهکارهای اجرا شده در حوزه اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومین و متهمین و هم افزایی بین دستگاه‌های مرتبط و بهره گیری از شیوه‌های نوین و حمایت از اطفال و زنان بزه دیده جلسه‌ای در دادستانی تهران تشکیل شد به اهداف تشکیل این جلسه اشاره کرد و افزود: این جلسه به منظور تبادل نظر و ارتقا سطح هماهنگی و اقدامات دستگاه‌های ذی ‎ربط در تأمین امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها و با حضور نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دادگستری استان و رئیس پلیس امنیت اخلاقی فاتب برگزار شد.



معاون اول دادستان تهران با اشاره به اینکه معاونان دادستان تهران در دادسرای مرکز و نواحی، آمادگی خود را برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های کاربردی، اعلام کردند خواستار تزریق اعتبارات لازم به دادسرا برای برگزاری دوره‌های آموزش امید برای بزه ‎دیدگان، تشکیل پرونده شخصیت و حمایت از اطفال و زنان بزه‎ دیده شدند.



وی به سیاست‌های کلان قوه قضائیه و تکالیف مندرج در سند تحول و یادآوری تأکیدات قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در زمینه تشکیل پرونده شخصیت به معنای واقعی و ضرورت حمایت از حقوق اطفال و زنان بزه دیده از اهتمام دادستانی تهران در این خصوص اشاره کرد و افزود: انجام وظایف خطیر دادستانی در این حوزه منوط به همکاری و تعامل سایر ارگان‌ها خصوصاً جلب حمایت‌های مادی و معنوی و تأمین اعتبار از سوی قوه قضائیه و دادگستری استان است.



معاون حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان تهران بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، برخی از نواحی دادسرا طرح‌ها و ابتکارات ارزشمندی در این حوزه داشته‌اند که از قابلیت تعمیم به سایر نواحی برخوردار است، اما با توجه به برخی کمبودها و ملزومات مورد نیاز یا در آستانه توقف است و یا به سختی پیش می‌رود.



معاون اول دادستان تهران راه اندازی و مدیریت "واحد فرصت" را یکی از خلاقیت‌های دادسرای ناحیه ۳۸ تهران عنوان کرد که در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز قابل تعمیم به عناوین اتهامی مختلف است وطی آن با انجام کار فرهنگی درمورد بزه کاران افراد مستعد اصلاح، شناسایی و مشمول رأفت اسلامی قرار می‌گیرند.



رحمانیان به اهمیت استقرار واحد مددکاری در نواحی مرتبط با جرایم و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: با وجود سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی کمبود امکانات و نیروی انسانی، امکان تشکیل پرونده شخصیت که عامل مهمی در شناسایی مجرمان و تعقیب راهکارهای پیشگیری و اصلاحی است؛ در بسیاری از نواحی دادسرا برای بزهکاران وجود ندارد، در حالی که با استفاده از ظرفیت‌های سازمان بهزیستی در حوزه مددکاری اجتماعی می‌توان با جذب بودجه و امکانات مورد نیاز در این حوزه اقدامات مفیدی انجام داد.



معاون دادستان تهران در حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم همچنین به ابتکار دادسرای اطفال تهران (ناحیه ۲۹) در زمینه همکاری با بنیاد خاتم‎ الاوصیاء و تأسیس اتاق فکر به منظور بررسی علل ارتکاب جرم در مناطق پرخطر و فراهم ‎سازی زمینه‌های لازم جهت پیشگیری از جرایم نوجوانان اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن برنامه‌های این اتاق فکر منوط به همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دادگستری استان تهران و تأمین بسترها و زیرساخت‌های لازم است.



وی تهیه، تدوین و ارائه برنامه جامع اجرایی بر اساس طرح‌های در دست اجرا و یا پیشنهادی نواحی را مهمترین مصوبه جلسه فوق‎ الذکر عنوان کرد که بر مبنای آن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در نواحی ۳۲ گانه دادسرای تهران در زمینه حمایت از حقوق زنان و کودکان، تشکیل پرونده شخصیت، برگزاری دورهای آموزشی امید و سایر برنامه‌های منتهی به حفظ حقوق عامه در حوزه جرایم و آسیب‌های اجتماعی، شناسایی و جهت تزریق بودجه و امکانات مورد نیاز به مراجع ذیربط ارائه می‌شود.