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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۲۵

برنامه رقابتهای لیگ برتر کاراته اعلام شد

برنامه رقابتهای لیگ برتر کاراته اعلام شد

۲۳ تیم حاضر در رقابتهای لیگ برتر کاراته رقابتهای خود را به مدت چها ر روز در سالن شهید افراسیابی برای تعیین تیم های برتر برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۲۳ تیم در قالب ۸ گروه برگزار می‌شود که طی اعلام سازمان لیگ چهار گروه اول روز ۱۳ اسفند و چهار گروه دوم روز ۱۴ اسفند مسابقات خود را پیگیری خواهند کرد تا تیم‌های راه یافته به مرحله نهایی روز ۱۵ اسفند ماه مسابقات خود را پیگیری خواهند کرد تا قهرمان سومین دوره مسابقات لیگ برتر (جام ولایت) شناخته شود.

بر اساس اعلام سازمان لیگ تیم‌ها طبق برنامه اعلام شده با تست pcr وارد محل هتل محل اقامت خود شده و پس از برگزاری مسابقات از هر گروه فقط تیم‌های نخست راهی مرحله نهایی خواهد شد.

مسابقات با انجام رقابت‌های کاتای انفرادی و تیمی برابر برنامه آغاز می‌گردند. تیم‌های صعود کننده به محل اسکان بازگشته و تا زمان بازی‌های مرحله نهایی در قرنطینه حضور خواهند داشت.

مسابقات مرحله دوم و اختتامیه روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ از ساعت ۸:۳۰ با حضور ٨ تیم برتر گروه‌های هشت گانه در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز می‌گردد.

کد مطلب 5154447

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