اجرای محدودیت های تردد در آرامستان های اسلام آباد غرب از ۱۵ اسفند

جهانبخش حیدری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال و حضور بیشتر مردم در بازارها و نگرانی از شیوع ویروس کرونا در شهرستان اسلام آباد غرب با همکاری اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که نظارت‌ها بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در شهرستان اسلام آباد غرب افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در صورت تغییر شرایط کرونایی محدودیت‌ها اعمال خواهد شد، افزود: شهرستان اسلام آباد غرب به جهت شیوع ویروس کرونا در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد و مردم باید دستورالعمل‌های بهداشتی را جدی گرفته زیرا موج چهارم ویروس کرونا بسیار خطرناک‌تر است و در صورت نیاز محدودیت‌ها مجدد اعمال خواهد شد.

فرماندار اسلام آباد غرب تصریح کرد: مردم باید از حضور در مراسمات ختم، عروسی و دورهمی ها پرهیز کنند زیرا اینگونه مجالس کانون شیوع کرونا هستند و خطر ابتلاء افراد را افزایش می‌دهد.

حیدری با اشاره به محدودیت‌های کرونایی برگزاری مراسم جمعه آخر سال در آرامستان‌ها بیان کرد: یکی از مصوبات ستاد کرونا اسلام آباد غرب محدودیت تردد جمعه آخر سال در آرامستان‌ها است که از نیمه دوم اسفند ماه در روزهای پنجشنبه اجرایی و از ورود افراد جهت جلوگیری از تجمعات انجام خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در طرح شهید سلیمانی ۱۲ تیم نظارتی از واحدهای صنفی بازرسی کرده و به متخلفین در مرحله نخست اخطار و در صورت تکرار تخلف واحد مربوطه را پلمب کرده‌اند و همچنین یک هزار و ۲۰۰ بسته کمک مومنانه بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

فرماندار اسلام آباد غرب بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا پنج هزار و ۵۴۶ نفر به بیمارستان امام خمینی (ره) و مراکز ۱۶ ساعته اسلام آباد غرب مراجعه و از این تعداد تست کرونا ۲ هزار و ۹۰۶ نفر مثبت بوده است و متأسفانه ۱۷۶ نفر جان خود را براثر ابتلاء به کرونا در اسلام آباد غرب از دست داده‌اند و هم اکنون ۱۷ نفر در بیمارستان این شهرستان بستری هستند.