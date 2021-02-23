مرزهای استان بوشهر برای قاچاقچیان ناامن شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی صبح سه‌شنبه در حاشیه افتتاح یک طرح در دریابانی استان بوشهر اظهار داشت: از مجهادت‌های دریابانی و مرزبانی استان بوشهر که با امکانات محدود بهترین خدمات را در حوزه حفظ امنیت و نظم در دریا و سواحل استان داشته‌اند تقدیر می‌کنیم.

وی ادامه داد: فرماندهی و پرسنل خدوم و جان‌برکف مرزبانی در حال تلاش شبانه‌روزی برای حفظ امنیت دریا و ساحل هستند که این تلاش‌ها، امنیت نسبی برای کل کشور را به دنبال خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اضافه کرد: طی سال‌های گذشته برای تجهیز مرزبانی و دریابانی اقداماتی خوبی صورت گرفته است و امروز هم شاهد تخصیص ۲۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مجهز و مناسب به ناوگان استان هستیم.

وی از تجهیز تدریجی دریابانی مرزبان خبر داد و بیان کرد: پیگیری خواهیم کرد که امکانات مناسب‌تری برای مرز ساحلی و مرز دریایی فراهم شود و مقابله جدی با قاچاق کالا و سوخت فراهم شود.

ایرانی با اشاره به اینکه فضا برای قاچاقچیان ناامن شده است تصریح کرد: مرز بوشهر مرز امنی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: توطئه دشمنان برای ناامنی منطقه هیچ جایگاهی ندارد و تلاش‌های نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی ما باعث افزایش امنیت برای کل کشور شده است.