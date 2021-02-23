ابتلای قطعی یک نفر به ویروس کرونای انگلیسی در سیرجان تایید شد

به گزارش مهر به نقل از روابط‌عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان، غلامعباس محمدی گفت: نتیجه قطعی ماده ژنتیکی ویروس فردی که مشکوک به نمونه جهش یافته کرونای انگلیسی بود و چند روز پیش به همراه تعدادی نمونه دیگر به انستیتو پاستور ایران ارسال شده بود، دقایقی پیش دریافت و تائید شد که این فرد به ویروس موسوم به کرونای انگلیسی مبتلا شده است.

وی ادامه داد: فرد مبتلا آقای ۳۰ ساله‌ای است که در قرنطینه خانگی به سر می‌برد و حال عمومی وی خوب است. اقدامات اولیه انجام شده، اطرافیان وی مورد رهگیری قرار گرفته و نمونه‌های اخذ شده از خانواده و اطرافیان مجدداً به انستیتو پاستور ایران ارسال شده است.

محمدی با تاکید بر دریافت اخبار کرونا تنها از منابع موثق و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دانشکده علوم پزشکی، اظهار کرد: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، زدن ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و دوری از دورهمی‌ها می‌تواند به پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا کمک کند. شهرستان سیرجان در وضعیتی قرار دارد که نیاز است همگان بیش از پیش به توصیه‌های پیشگیرانه توجه کنند.