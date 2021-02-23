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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۱۶

مدیرکل هواشناسی البرز:

البرز برفی می‌شود

البرز برفی می‌شود

کرج - مدیرکل هواشناسی البرز گفت: طی روزهای آینده بارش پراکنده برف، وزش باد، کاهش ۶ تا ۱۰ درجه ای دما و تداوم یخبندان پیش‌بینی می‌شود.

آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح نارنجی اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از گذر موج بارشی ضعیف و بسیار سرد اواخر هفته از منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن انتظار رخداد بارش پراکنده برف، وزش باد و کاهش ۶ تا ۱۰ درجه سانتیگراد دما و تداوم یخبندان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف همراه با یخبندان صبحگاهی و در بعضی ساعات وزش باد بوده و هوا سالم است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۱۲ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۳- درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۷ متر بر ثانیه است.

مدیرکل هواشناسی البرز خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی، فردا آسمان البرز قسمتی ابری همراه با مه رقیق، یخبندان صبحگاهی و در بعضی ساعات وزش باد بوده و از عصر ابری می‌شود، همچنین هوا سالم خواهد بود.

وی در پایان به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۱۰ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۴- درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۰ متر بر ثانیه است.

کد مطلب 5154459

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