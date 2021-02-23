روحیه ورزشی در شرایط کرونایی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی ظهر سه شنبه در جلسه شورای عالی ورزش استان که در محل استانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های امروز در حوزه ورزش، به کارگیری افراد مجرب و متخصص در این عرصه است، گفت: به کارگیری افراد خبره و کارآمد در رأس ورزش باعث خواهد شد تا سلامت جامعه بیش از پیش تأمین شود.

وی با یادآوری اینکه معتقدیم در حوزه مدیریت ورزش باید از وجود قهرمانان ورزشی نیز که تجربه گران‌بهایی دارند، استفاده شود، افزود: ورزش از جایگاه ارزشمندی در ایجاد سلامتی برای جامعه برخوردار است، به همین خاطر باید این عرصه به خاطر جایگاه و ظرفیتی که دارد، از اهمیتی زیادی برخوردار است.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه باید جلسه شورای عالی ورزش استان تصمیمات خوبی اتخاذ شود که این مهم در گرو حضور همه کسانی است که در این حوزه تاثیرگزار هستند، تصریح کرد: اگر قرار باشد افراد تاثیرگزار در این جلسات که مختص تصمیم‌گیری برای این عرصه است، حضور نیابند، حاکی از اهمیت ندادن به ورزش است.

حقیقی با یادآوری اینکه شیوع ویروس کرونا بخش‌های مختلف جامعه را با مشکل مواجه کرد که یکی از این بخش‌ها حوزه ورزش بود که به زعم فعالان این عرصه با مشکلات زیادی مواجه شدند، ادامه داد: یکی از اولویت‌ها در این زمینه آن است که تصمیمات لازم در خصوص اینکه چه راهکاری برای از سرگیری فعالیت‌های ورزشی می‌توان انجام داد، اتخاذ شود.

وی با اشاره به اینکه شرایط کرونایی ایجاب می‌کند که به مقوله ورزش بیش از گذشته اهمیت دهیم تا جامعه‌ای بانشاط داشته باشیم، اظهار کرد: دولت تلاش می‌کند تا حد توان، زمینه را برای کاهش عوارض و خسارت‌های ناشی از کرونا را کاهش دهد که در این میان، پرداختن به امر ورزش یکی از مهم‌ترین راهکارها به شمار می‌رود.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه ورزش در کنار سایر دستورالعمل‌هایی که برای شرایط کرونایی وضع می‌شود، می‌تواند میزان مصونیت جامعه را در برابر این ویروس افزایش دهد، خاطرنشان کرد: امیدواریم شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که زمینه برای فعالیت‌های بیش از پیش ورزشی در جامعه فراهم شود.