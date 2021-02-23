برخی باحمله به منطقه سبز بغداد میخواهند وجهه مقاومت را تخریب کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، «محمود الربیعی» سخنگوی دفتر سیاسی جنبش الصادقون وابسته به عصائب اهل الحق عراق نسبت به حمله موشکی روز گذشته در منطقه سبز بغداد واکنش نشان داد.

وی اعلام کرد که این حمله واکنش آشکاری به پیروزی‌های اخیر نیروهای حشد شعبی و نیروهای امنیتی عراق در منطقه الطارمیه علیه داعش به شمار می‌رود.

نیروهای حشد شعبی در ۲۰ فوریه جاری از هلاکت والی الطارمیه و مفتی شرعی داعش در شمال بغداد خبر دادند.

الربیعی گفت: تلاش‌ها برای تخریب وجهه حشد شعبی و جریان‌های مقاومت در عراق هم چنان ادامه دارد. این در حالیست که رسانه‌های وابسته به آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خیر خواه عراق نیستند.

روز گذشته نیز «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح به حملات موشکی علیه هیأت‌های دیپلماتیک در عراق واکنش نشان داد. وی گفت: ما به شدت حمله به هیأت‌های دیپلماتیک در عراق و ترساندن غیر نظامیان را محکوم می‌کنیم.

العامری تاکید کرد: چنین اقداماتی تحت هر بهانه‌ای غیر قابل قبول بوده و نیروهای امنیتی باید به وظایف خود در حمایت از هیأت‌های دیپلماتیک عمل کنند.