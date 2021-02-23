برگزاری مجازی آئین پایانی جشنواره دهه هنر فارس

بهروز مرامی در حاشیه آئین اهدای نمادین هنر کارت به شماری از اصحاب فرهنگ و هنر استان فارس به خبرنگار مهر، گفت: جشنواره دهه هنر فارس به شکل مجازی ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۶ اسفندماه جاری در تالار حافظ، همزمان با شب میلاد با سعادت مولای متقیان، امام علی «ع» با معرفی برگزیدگان در ۱۰ رشته هنری و در ۲۰ بخش برگزار خواهد شد.

وی، گفت: جشنواره دهه فارس، واپسین جشنواره هنری قرن و با هدف ایجاد شور در میان جامعه هنری فارس و همچنین شناساندن هنرمندان از طریق ارائه آثار هنری شأن در دوره شیوع بیماری کرونا توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده است.

معاون هنری سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس افزود: این جشنواره در ۱۰ رشته هنری و در ۹ نقطه استان فارس برگزار شد.

به گفته مرامی، این جشنواره‌ها و رشته‌های آن و همچنین شهرستان‌های محل برگزاری شامل نمایشنامه نویسی (شیراز)، تذهیب (اقلید)، عکس (مرودشت)، خوشنویسی (ارسنجان)، تک بازیگر (اوز)، داستان و داستانک (لارستان)، فیلمنامه نویسی (کازرون)، نقاشی (کازرون)، گرافیک (داراب)، شعر (جهرم) است.

مرامی اضافه کرد: از ویژگی‌های بارز این جشنواره می‌توان به تمرکززدایی و واگذاری برگزاری آن به شهرستان‌ها، استفاده از ظرفیت‌های استانی جهت داوری آثار رسیده به جشنواره و مهم‌ترین ویژگی بر بستر فضای مجازی بودن اشاره کرد که پذیرای آثاری در موضوعات بیماری کرونا، کادر درمان و در بخش ویژه و به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، با عنوان «سنگر دیروز، صلابت امروز» اختصاص داشت.

معاون هنری سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، اعلام کرد: برگزاری این آئین به صورت مجازی و با حضور دبیر جشنواره و تعدادی از عوامل اجرایی برگزار خواهد شد و علاقمندان می‌توانند جهت تماشای زنده به نشانی ttps://www.aparat.com/FARS.ART.DECADE.FESTIVAL/live مراجعه نمایند.