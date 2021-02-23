افزایش پارکینگ های عمومی در مرکز شهر کرمان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون شهردار کرمان در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان از ساخت پارکینگ عمومی روبروی یکی از مجتمع‌های پزشکی و پر ترافیک شهر کرمان خبر داد.

وی با بیان اینکه دو اقدام مهم را در دستور کار داریم، گفت: یک موضوع، بررسی ساخت پارکینگ مکانیزه طبقاتی در زمین روب روی مجتمع پزشکی بعثت است که اگر به نتیجه برسیم این پارکینگ مکانیزه در این محل کاربرد ندارد، بلافاصله کار ساخت پارکینگ طبقاتی را آغاز خواهیم کرد.

وی افزود: اقدام دیگر، اختصاص دو قطعه زمین در کوچه‌های ابتدای خیابان جهاد به ساخت پارکینگ است که در حال تملک هستند و بلافاصله بعد از تملک زمین، نسبت به ساخت پارکینگ اقدام خواهیم کرد.

معاون شهردار کرمان ادامه داد: همچنین فضای حیاط مدرسه‌ها در خیابان جهاد به پارکینگ خودرو اختصاص داده شده، اما به دلیل عدم آگاهی، شهروندان خودروهای خود را در این محل پارک نمی‌کنند؛ بنابراین، به زودی علائم آگاه کننده بیشتری در این محدوده نصب خواهد شد.

دادگرپور در خصوص صدور مجوز حفاری نیز گفت: از تاریخ ۱۵ اسفند به هیچ عنوان مجوز حفاری صادر نمی‌شود.

معاون شهردار کرمان تأکید کرد: با توجه به نزدیک شدن به سال نو، به هیچ وجه مجوز حفاری جدید صادر نخواهد شد و از ۱۵ اسفند تمام حفاری‌ها تعطیل شده است.