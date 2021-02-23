افزایش آمار موارد مثبت کرونا در مشهد/ لزوم رعایت دستورالعمل ها

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نهبندانی آمار مراجعات به مراکز خدمات جامع سلامت همچنین موارد مثبت کرونا در مناطق تحت پوشش دانشگاه در حال افزایش است.

وی افزود: متأسفانه هشدارهایی که بارها از سوی خادمان حوزه سلامت داده شده هنوز جدی گرفته نشده است و بابت وضعیت فعلی با توجه به شیوع کرونای انگلیسی در کشور به شدت نگرانیم.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مردم خواست با حساسیت نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی، از حضور در اماکن عمومی خودداری کنند تا بتوانیم سال جاری را به سلامت به پایان برسانیم.

وی افزود: در حال حاضر ۴۰ مرکز خدمات جامع سلامت به بیماران مبتلا و یا مشکوک به کووید -۱۹ در مناطق زیر پوشش دانشگاه خدمات رسانی می‌کنند.

نهبندانی با بیان اینکه ۲۲ مرکز خدمات جامع سلامت در مناطق پنجگانه مشهد و دیگر مراکز در شهرستان‌های زیر پوشش به صورت ویژه در حوزه کرونا به مراجعین خدمات رسانی می‌کنند تصریح کرد: در این مراکز علاوه بر افزایش تیم‌های مراقب سلامت و پزشکان، زمان فعالیت نیز تا ساعت ۲۱ تعیین شده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه نظام ارجاع بیماران کرونایی در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: مراکز خدمات جامع سلامت ویژه کرونا به عنوان سطح یک خدمات محسوب می‌شوند و در صورت نیاز به خدمات تصویر برداری از طریق این مراکز بیماران به سطح دو و در نهایت در صورت نیاز به بستری به سطح سه و بیمارستان‌ها ارجاع می‌شوند.