به گزارش خبرنگار مهر کویید ۱۹ تا امروز جان میلیون‌ها انسان را گرفته و آسیب‌های جدی و همیشگی به برخی مبتلایان رسانده، خیلی‌ها را خانه‌نشین کرده و کسب و کار خیلی‌های دیگر را مختل کرده است و همه این‌ها تنها بخشی از آثار این بیماری است.

در روزهایی که دنیای ما بیش از یک سال است که با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند مردان دنیای علم تلاش می‌کنند تا بتوانند با این ویروس به مقابله برخیزند، آن را از مسیرش منحرف کرده و یا راه حلی قطعی در برابر این ویروس و بیماری بیابند.

در این در یک سال اخیر گمانه‌ها برای استفاده از داروهای متفاوت که بتواند اثری مثبت بر روی این ویروس سرکش و طغیانگر را داشته باشد بسیار بالا گرفته و پژوهشگران در اقصی نقاط دنیا تلاش کرده‌اند تا با آزمایش داروهای متفاوت، راهی مؤثر برای درمان این بیماری را فراهم کنند.

«آیورمکتین» یکی از داروهایی است توسط محققان دنیا مورد استفاده قرار گرفته و تلاش شده تا اثرات آن بر روی این ویروس منحوس کشف و استفاده شود.

تولید «آیورمکتین» از دهه ۱۹۷۰

مرتضی شخصی نیایی یکی از پژوهشگرانی است که بر روی این دارو تحقیق فراوانی انجام داده است. این پژوهشگر همراه با گروهش به یافته‌های قابل‌توجهی دست‌یافته و امیدوار است در آینده نزدیک با ورود داروی «آیورمکتین» به بازار و چرخه درمان کرونا بتواند در حفظ سلامت و جان هم‌میهنان و مردم دنیا اثرگذار باشد.

وی در خصوص داروی «آیورمکتین» اظهار کرد: آیورمکتین یک داروی ضد انگل است که در دهه ۱۹۷۰ تولید شده است. آیورمکتین با توجه به طیف کاربردهای وسیع آن در برابر انگل‌های داخلی و خارجی که باعث بهبود سلامت حیوانات می‌شدند و در حدود یک دهه پس از کشف این دارو با تغییرات دز، این دارو در نوع انسان هم مورد استفاده قرار گرفت و بیشترین استفاده را در بیماری‌های انگلی انسانی از جمله کوری رودخانه دارد و تا امروز هم بیشتر ۳/۷ میلیارد نفر در سراسر دنیا با تجویز پزشک از این دارو استفاده کرده‌اند.

شخصی نیایی اذعان کرد: در سال‌های اخیر تحقیقاتی با موضوع تأثیر آیورمکتین روی ویروس‌ها در استرالیا آغاز شد و آن‌ها برای اولین بار همین دارو را در محیط آزمایشگاهی روی ویروس کرونا امتحان کردند که نتیجه این آزمایش این بود که دارو طی ۴۸ ساعت تا ۹۹ درصد از ویروس را از بین برده است.

وی ادامه داد: در همین راستا گروه ما مطالعاتی را در زمینه اثر این دارو بر روی ویروس کرونا انجام داد.

این پژوهشگر ادامه داد: ما در یک گروه رندمی ۱۸۰ نفره که به‌صورت مجزا ۶ گروه ۳۰ نفره بودند دزهای مختلفی از دارو را مورد امتحان قرار دادیم و با توجه به بررسی‌ها پروتکل‌هایی برای دریافت مقدار دارو به دز بهینه رسیدیم و گروهی که از در بهینه استفاده کرده بودند به میزان ۸۳ درصد کاهش مرگ‌ومیر داشتند.

وی مطرح کرد: گروه تحقیقاتی ما در تیرماه امسال به نتایج قطعی تأثیرات دارو رسیدند در همان زمان طی مقاله‌هایی نتایج تحقیقات خود را به بخش علمی ستاد مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کشور ارائه دادند، در این زمان در هیچ جای دیگری در دنیا به این تحقیقات قطعی نرسیده بودند و ما اولین گروه محققانی بودیم که به این یافته‌ها رسیدیم، بااین‌حال به تعبیر کارشناسان ستاد چون تعداد نمونه‌های ما در این آزمایش کم بود یافته‌ها مورد تأیید قرار نگرفت.

«آیورمکتین» مرگ و میر در یک استان هند را به صفر رساند

شخصی نیایی گفت: از زمان ارائه دستاوردهایمان تا امروز کشورها و محققان دیگر دامنه تحقیقات خود در خصوص تأثیرات آیورمکتین را افزایش داده‌اند و امروز در ایالت ویرجینیای آمریکا، بخش‌های از مکزیک، هند، ژاپن، اسلواکی به‌عنوان اولین کشور اروپایی، برزیل و… این دارو را در پروتکل‌های درمانی خود گنجانده‌اند و جالب است بدانید یکی از استان‌های هند با ۲۱۰ میلیون نفر جمعیت با استفاده از این دارو در یک بازه زمانی ۳ ماهه توانسته است تعداد مرگ‌ومیر کرونایی اش را کنترل کند و آن را به صفر برساند.

تأثیر ۸۴ درصدی «آیورمکتین» در بهبود کرونا

وی تصریح کرد: گروه تحقیقاتی هرگز دست از تلاش بر نمی‌دارد، این بار جامعه آماری خود را تا ۱۴۰۰ نفر افزایش دادیم که در تحقیقات علمی این تعداد و این آمار یک رقم واقعاً بزرگ است. ما در این بازه ۴۱ مطالعه بالینی انجام دادیم و پس از آنالیز درمان به این قطعیت رسیدیم که آیورمکتین تا ۸۴ درصد روی بهبود افراد و تا ۹۰ درصد در پیشگیری از ابتلاء می‌تواند مؤثر واقع شود.

داروی ۳۱ هزارتومانی ایرانی، ۳ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود

وی با اشاره به نقش شرکت تولیدکننده دارو در ادامه روند ورود آیورمکتین به بازار بیان کرد: در این مقطع زمانی شرکت البرز دارو نیز وارد چرخه و روند تولید دارو شد و مجوزهای نهایی برای تولید دارو اخذ شد بااین‌حال اجازه توزیع دارو به شرکت داده نمی‌شد. جالب است بدانید دارویی که هر ورق از آن تنها ۳۱ هزار تومان قیمت دارد در دو تا سه‌ماهه اخیر در بازار سیاه تا ورقی بیش از ۳ میلیون تومان نیز خریدوفروش شده است.

این پژوهشگر با اشاره به عدم همکاری چرخه دارویی کشور با ورود داروی ساخت داخل مطرح کرد: مدیرکل دارو وزارت بهداشت کشور در نامه‌ای درخواست کرده‌اند که تعداد ۴۰۰ هزار نسخه از این دارو از فرانسه خریداری شود، درحالی‌که این دارو را تولید کرده‌ایم و با سنگ‌اندازی‌ها هنوز نتوانسته‌ایم آن را وارد بازار داخلی کنیم.

مصرفه ماهانه این دارو از ابتلاء به کرونا جلوگیری می‌کند

وی به چرخه تأثیر آیورمکتین و واکسن بر روند ادامه کرونا در سطح جامعه نیز اشاره کرد و یادآور شد: این دارو و واکسن کار متفاوتی را انجام می‌دهند، واکسن با تأثیر بر پروتئین‌های بیرونی کرونا اثر می‌گذارند و بد نیست بدانید در همین نقطه هم هست که جهش‌های ویروس و تغییرات آن اتفاق می‌افتاد درحالی‌که دارو روی پروتئین‌های درونی ویروس اثر می‌گذارند و مکانیسم داخلی ویروس را فلج کرده از تکثیر آن جلوگیری می‌کند.

شخصی نیایی در پایان یادآور شد: اگر هر فرد ماهانه تنها یک عدد از دارو را مصرف کند تا حد زیادی از خطر ابتلاء در امان خواهد بود، دارو و واکسن زمانی می‌توانند چرخه پاندمی در کشور را کاهش دهند که تا ۷۰ درصد از افراد درگیر در چرخه واکسن زده باشند و با راهکارهای یاد شده در برابر بیماری مقاوم شده باشند و تا آن زمان همه باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمایند.

به گزارش مهر این در حالی است که فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه در نطقی دو دقیقه‌ای در مجلس به روند ستاد کرونا و ضعف در حمایت از تولید داروی ضد کرونا اعتراض کرد.

چه عواملی مانع توزیع نسخه ایرانی این دارو می‌شوند؟

وی با طرح این پرسش که چرا وقتی جوان دانشمند قزوینی موفق به ثبت داروی ضد کرونا می‌شود که پیش از این نیز سابقه دارویی داشته عنوان و به تولید انبوه شرکت البرز داروی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) رسیده دارو دپو می‌شود گفت: چه عواملی مانع توزیع نسخه ایرانی این دارو می‌شوند در صورتی که ۴ عدد از نسخه خارجی این دارو در ناصر خسرو و بازار سیاه ۳ میلیون و دویست هزار تومان به فروش می‌رسد؟ این در حالی است نسخه ایرانی این دارو تنها ۳۰ هزار تومان ارزش ریالی دارد.

تقاضای خارجی برای خرید «آیورمکتین» ایرانی

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک با بیان اینکه آیا نفوذ برای ادامه واردات داروهای خارجی مانع برگزاری جلسات ستاد علمی کرونا می‌شود تصریح کرد: منتظر برگزاری جلسات این ستاد هستیم تا تعلل را برای کرونای جهش یافته را بررسی کنیم.

به گزارش مهر امروز در حالی برخی عوامل مبهم مانع توزیع این دارو هستند که در آذرماه امسال این دارو در کمیته علمی ستاد کرونا تأیید نهایی گرفته و به شیوه نامه درمانی کرونا پیوست.

نکته جالب این ماجرا آنجاست که نیایی از تقاضای خارجی برای صدور این دارو خبر داده و می‌گوید کشورهای سوریه، عمان، عراق و افغانستان سفارش داریم و می‌توانستیم در صورت حمایت دولت پاسخگوی نیاز جهانی نیز باشیم.

نیایی پژوهشگر قزوینی در ادامه گفتگوی خود با مهر خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های دکتر محمدبیگی مجوزهای نهایی اخذ شده و همین روزها نمونه ایرانی ایرومکتین برای درمان بیماری کرونا در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر بدون شک حمایت از داروی ایرانی در شرایطی کشور در خصمانه ترین وضعیت ممکن با تحریم مواجه است می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با کرونا داشته باشد.

همچنین تلاش برای ارزآوری این دارو می‌تواند کمک مؤثری در حمایت از تولید علم در کشور داشته باشد.