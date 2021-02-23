به گزارش خبرگزاری مهر، سی سی پور با بیان اینکه تا پایان هفته جاری وزش بادهای غربی و گرد و غبار پدیده غالب مناطق دریایی و ساحلی استان خواهد بود، بیان داشت: از امروز تا پایان هفته جاری به ویژه در ساعت بعد از ظهر آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با وزش بادهای غربی مواج و متلاطم خواهد بود و سرعت وزش باد به ۴۷ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۸۰ سانتی متر می‌رسد.

وی با اظهار اینکه وقوع پدیده گرد و غبار نیز در مناطق دریایی و ساحلی استان دور از انتظار نیست، توصیه می‌شود که تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها اتخاذ شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: از بعد از ظهر فردا (چهارشنبه) با نفوذ سامانه بارشی به هرمزگان در جزایر غربی، نواحی غربی و شمالی استان رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود. این موج بارشی تا روز جمعه در سطح استان فعال خواهد بود.

وی افزود: در سایر نقاط استان نیز احتمال رگبار پراکنده باران وجود دارد و طی این مدت تغییرات دمایی بین ۱ تا ۳ درجه در نوسان خواهد بود.