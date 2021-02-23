به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اصغری افزود: با توجه به قرار گیری در آستانه سال جدید و لزوم پاکسازی و زیباسازی شهر در استقبال از عید نوروز طرح جمع آوری نخاله‌های ساختمانی تخلیه شده در جاده‌ها و مسیل‌های پیرامون کلانشهر تبریز اجرا می‌گردد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز تصریح کرد: متأسفانه علیرغم نظارت مکرر توسط تیم‌های بازرسی مناطق مختلف شهرداری و سازمان مدیریت پسماند همواره شاهد رهاسازی و تخلیه نخاله‌های ساختمانی در جاده‌های اطراف کلانشهر تبریز و محلات حاشیه‌ای هستیم که این موضوع موجب ایجاد ناهنجاری‌های بصری در این مناطق شده و منظر شهری را مختل می‌سازد.

وی گفت: این طرح از پایان هفته دوم اسفند با استفاده از ماشین آلات سازمان مدیریت پسماند و مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرایی می‌گردد.

اصغری در ادامه با اشاره به فعالیت‌های سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در موضوع مدیریت نخاله‌های ساختمانی کلانشهر تبریز گفت: روزانه بالغ بر ٣۵٠٠ تن نخاله ساختمانی تولید می‌گردد که بخش عمده‌ای از آن در دو نخاله‌گاه مجاز در جاده باباباغی و مایان تخلیه می‌گردند.

وی خاطرنشان کرد: با عنایت به گسترش کلانشهر تبریز از ضلع شرقی آن و افزایش ساخت و ساز در این مناطق، نخاله‌گاه‌های مجاز در این محدوده ایجاد خواهد شد که در صورت آغاز به کار آنها، زوائد بصری و تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در حاشیه شهر کمتر خواهد شد.