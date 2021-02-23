خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها - کوثر کریمی*: در حالی شرایط شیوع کرونا وخیم‌تر از قبل و وارد فاز جدیدی به نام کرونای انگلیسی می‌شود که اوضاع سامان داده شده خوزستان به یکباره با موج جدیدی از انتشار این نوع جهش یافته کرونا روبه‌رو شده است که در چند روز وضعیت آبی استان را به قرمز و شاید بهتر باشد بگوییم سیاه تبدیل کرده است.

وضعیت بحرانی ایجاد شده از یک سو افزایش و از سویی دیگر وحشت و استرس بین مردم نوعی سردرگمی و درماندگی کادر درمان را به دنبال داشته است.

اخبار افزایش آمار ابتلاء به کرونا و مرگ‌ومیر روزانه به کرونای ویروس انگلیسی با سرعت انتشار ۵۰ برابر نسبت به نوع چینی آن، در چند روز آن هم در شرایطی که اوضاع استان آبی عنوان شده بود، برای همه سؤال‌برانگیز شد تا اینکه بررسی‌ها از ورود ویروس انگلیسی از مرزهای عراق به خوزستان خبر داد که نشان از یک نوع بی‌تدبیری فارغ از کنترل و دوراندیشی بود.

ورود مسافران با برگه‌های جعلی تست منفی از عراق، انجام نشدن قرنطینه و تست گیری در ورودی‌های کشور و اعتماد کردن مردم به کنترل اوضاع توسط مسئولان استانی، نتیجه‌ای جز انتشار این ویروس جهش یافته در عرض چند روز در خوزستان و تبدیل کردن ۱۱ شهر این استان به وضعیت قرمز در پی نداشت.

اکنون که شرایط در استان به شدت بحرانی و فوق بحرانی شده است، همه مسئولان ذی‌ربط برای کنترل و جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع دست به دامن هر اقدامی شده‌اند تا شرایط را به حالت عادی برگردانند.

اما قبل از انجام این اقدامات، آیا تیم تصمیم‌گیرنده دوراندیشی و تدابیر کارشناسانه‌ای را در این زمینه داشته است و یا اینکه این اقدامات فقط بر اساس یک سری دستورالعمل‌های آنی و بدون در نظر گرفتن اصول کارشناسی شده اجرا می‌شود؟

هرچند که دغدغه‌مندی و تلاش مسئولان برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس قابل ستایش است اما انتظار مردم کنترل اوضاع بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی همه جانبه است که در آن تمام جوانب کار سنجیده شود تا علاوه بر بهبود شرایط فشار مضاعفی بر افراد جامعه تحمیل نشود.

به طور مثال در اقدامی عجیب شاهد بودیم که برای جلوگیری از فعالیت اصناف مرکزی شهر اهواز نسبت به خاموشی تحمیلی در نقاط مرکزی شهر (نادری، طالقانی، امام و سی متری) در ساعت‌های پایانی روز اقدام شد.

این اقدام فاقد فکر و اندیشه و بدون در نظر گرفتن نتایج و عواقب آن برای برخی از مشاغل چون پزشکان، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها و مراکز درمانی و امثال آنها که بیشتر در مرکز شهر فعالیت دارند، مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ همچنین برای بیماران و افرادی که در این مراکز مشغول دریافت خدمات درمانی بودند، نیز مصائبی را به دنبال داشته است.

حال بماند که این اقدام بدون اطلاع قبلی باعث محبوس شدن برخی افراد در آسانسورها، از کار افتادن عابر بانک‌ها در هنگام انجام عملیات بانکی، تعطیلی مراکز پزشکی و داروخانه‌ها نیز شده است.

همچنین این خاموشی چند ساعته بدون توجه به این مسئله صورت گرفت که در مناطق مرکزی شهر افراد زیادی نیز سکونت دارند و این خاموشی‌ها زندگی آنها را با اختلال مواجه کرده است؛ نیم‌سوز شدن یا قطع دستگاه‌ها و تجهیزات برقی، سرگردانی بیماران، ناامنی شهر با تاریکی و مشکلات فراوان دیگری که به مردم تحمیل شد، همه ناشی از یک تصمیم غلط از سوی مسئولان است.

محدودیت‌های ترافیکی سطح شهر اهواز از جمله مسدود شدن مسیر ورودی پاداد، بخش‌هایی از جاده ساحلی، کیانپارس، پل پهلوان و نادری نیز در حالی اعمال شد که پرسنل بانک، کارمندان اداری و همچنین کادر بهداشت و درمان باید برای فعالیت خود مسیر خانه تا محل کار را با وجود این محدودیت‌ها طی کنند.

افزایش هزینه وسایل نقلیه به خصوص آژانس و تاکسی‌های اینترنتی آن هم در این شرایط اقتصادی، رکود بازار و بیماری بار مضاعفی بر دوش مردم است که از سوی مسئولان به آنها تحمیل شد؛ محدودیت‌های فوق همچنین باعث افزایش تجمع عابران پیاده در مسیرهای مختلف شهر شده است.

صبح روز سه‌شنبه پنجم اسفند نیز شرکت آب و فاضلاب اهواز با وجود اطلاع قبلی برای انجام تعمیرات در تصفیه‌خانه‌های غرب و شرق شهر و احتمال بروز حادثه اما هیچ اطلاع‌رسانی قبلی انجام نداد تا مدیریت بحران زودتر نسبت به تعطیلی اداری اقدام کند و در نتیجه کارمندان اداری به خصوص افرادی که از شهرستان‌های دیگر در اهواز شاغل هستند، دیگر به اداره مراجعه نکنند و باعث سرگردانی ارباب‌رجوع هم نشوند.

در اطلاعیه‌های مدیریت بحران نیز ابتدا بانک‌ها فعال، سپس تعطیل و برای سومین بار از لزوم فعال بودن آنها خبر داده‌اند؛ سه تصمیم آن هم در عرض کمتر از یک ساعت نشان می‌دهد که مدیریت بحران در استان خوزستان بیش از هر نهاد دیگری خود بحران‌ساز است.

پر واضح به نظر می‌رسد که اگر قرار است فعالیت برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس توسط مسئولان انجام شود باید یک اقدام همه جانبه در خصوص همه سازمان‌ها، اصناف و مراکز پرتردد باشد نه اینکه فقط به یک قسمت فشار وارد شود اما بخش‌های دیگر بدون کنترل به کار خود ادامه دهند، همان‌گونه که وقتی شرایط رو به بهبود می‌رود نیز نباید کنترل اوضاع را به حال خود رها کرد و این سخت‌گیری‌ها و عوامل کنترل‌کننده تا پایان داستان این ویروس ادامه داشته باشد.

آنچه اکنون خوزستان نیازمند آن است یک اقدام محکم، همه‌جانبه، تعطیلی و قرنطینه کلی در تمامی بخش‌های جامعه است تا استان از بحران خارج و دوباره شرایط به حالت عادی در بیاید.

*خبرنگار